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10.07.2026 в 11:00

Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф»

В основе концепции — научно-популярный подход, благодаря которому медицинская экспертиза становится понятнее и человечнее

Команда проекта Tomatdesign рассказала Sostav, как объединила платформу бренда, фирменный стиль и оформление пространств клиник в единую систему коммуникации.

«Дантистофф» — многопрофильная стоматология с научным подходом. За 14 лет клиника выросла в сеть. Новый этап развития потребовал актуальной платформы бренда и целостной системы идентичности.

Задача

Перед Tomatdesign стояла задача объединить высокий уровень медицинской экспертизы с открытой и понятной коммуникацией. Исследование показало, что выбор стоматологической клиники для большинства пациентов — сложный процесс, требующий доверия и понятных объяснений. Поэтому в основу новой платформы лег принцип: быть сложным — нормально, если объяснять это простым языком. Так появилась ключевая идея бренда — научно-популярный подход.

Реализация

Андрей Тараканов, креативный директор Tomatdesign:

Принципиально важным для нас было разработать универсальный язык бренда — с эмпатией, но без «зубных» клише. Задача заключалась не в том, чтобы упростить стоматологию, а в том, чтобы сложные медицинские темы стали доступнее для пациента. Решение определила простая идея — научно-популярный подход. Это позволило нам выражать сложные стоматологические аспекты в простой, понятной и последовательной форме.

Название «Дантистофф» само по себе с характером, поэтому логотип был построен максимально лаконично. Длинная конструкция из десяти букв напоминает ровный зубной ряд, а фирменный знак в виде монограммы «Дф» использует греческую букву Фи — отсылку к научным формулам и культуре доказательной медицины.

Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф»

Фирменный оранжевый цвет сохранили как элемент преемственности, дополнив его спокойным фиолетовым. Цветовая система стала более гибкой и позволяет выстраивать различные сценарии коммуникации без потери узнаваемости. Дополнительная палитра построена по принципу колориметрической системы Манселла и используется в иллюстрациях, инфографике и других носителях фирменного стиля.

Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф»

Типографическую основу айдентики составила пара SFT Schrifted Sans и SFT Schrifted Serif. Гротеск поддерживает рациональный характер коммуникации, а антиква добавляет редакционную выразительность и делает подачу материалов более живой.

Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф»

Фотостиль строится вокруг естественных жизненных сцен. В центре внимания — не идеализированная улыбка, а здоровые зубы как часть повседневной жизни. Иллюстрации помогают объяснять медицинские процессы там, где фотография оказывается менее наглядной, делая сложные темы более понятными для пациента.

Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф»

Принципы новой идентичности получили развитие в оформлении клиник. Для сети была разработана масштабируемая система навигации, оформление фасадов и интерьерные коммуникации. Познавательные научные факты стали частью пространства клиники, продолжая идею научно-популярного подхода уже во время посещения врача.

Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф» Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф»

Результат

Арман Агаджанян, совладелец и СЕО сети стоматологических клиник «Дантистофф»:

Для нас ребрендинг никогда не был задачей просто обновить логотип. За годы работы изменились технологии, команда и подход к лечению пациентов, поэтому бренд тоже должен был измениться. Самое ценное в работе Tomatdesign — они начали не с дизайна, они начали с нас: очень много вопросов, обсуждений, попыток понять, кто мы, во что верим, чем отличаемся и какими хотим быть через несколько лет. Благодаря этому новый бренд получился не «нарисованным», а настоящим.

Сегодня мы уже видим, что бренд воспринимается более зрелым, современным и цельным — это отмечают и сотрудники, и пациенты.

В результате проекта была создана единая система идентичности, которая масштабируется на все точки контакта бренда: от цифровых коммуникаций и полиграфии до навигации, оформления клиник и корпоративных материалов.

Состав творческой группы

Tomatdesign (агентство)

Креативный директор: Андрей Тараканов
Арт-директор: Дарья Уфаева
Дизайнеры: Виталий Шадрин, Антон Кривуля, Марсель Ялалов, Мария Кривоклякина, Анастасия Клиндюк
Иллюстрации: Мария Кривоклякина
Стратегия: Роман Казыханов, Виктория Кирейченко
Управление проектом: Варвара Пронькина, Анна Пляскова

«Дантистофф» (клиент)

Совладелец компании, СЕО: Арман Агаджанян
Совладелец компании: Олег Рон
Руководитель отдела маркетинга: Даниель Рон

Tomatdesign «Дантистофф»
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