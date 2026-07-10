Tomatdesign провели ребрендинг сети стоматологических клиник «Дантистофф»

Команда проекта Tomatdesign рассказала Sostav, как объединила платформу бренда, фирменный стиль и оформление пространств клиник в единую систему коммуникации.

«Дантистофф» — многопрофильная стоматология с научным подходом. За 14 лет клиника выросла в сеть. Новый этап развития потребовал актуальной платформы бренда и целостной системы идентичности.

Задача

Перед Tomatdesign стояла задача объединить высокий уровень медицинской экспертизы с открытой и понятной коммуникацией. Исследование показало, что выбор стоматологической клиники для большинства пациентов — сложный процесс, требующий доверия и понятных объяснений. Поэтому в основу новой платформы лег принцип: быть сложным — нормально, если объяснять это простым языком. Так появилась ключевая идея бренда — научно-популярный подход.

Реализация

Андрей Тараканов, креативный директор Tomatdesign: Принципиально важным для нас было разработать универсальный язык бренда — с эмпатией, но без «зубных» клише. Задача заключалась не в том, чтобы упростить стоматологию, а в том, чтобы сложные медицинские темы стали доступнее для пациента. Решение определила простая идея — научно-популярный подход. Это позволило нам выражать сложные стоматологические аспекты в простой, понятной и последовательной форме.

Название «Дантистофф» само по себе с характером, поэтому логотип был построен максимально лаконично. Длинная конструкция из десяти букв напоминает ровный зубной ряд, а фирменный знак в виде монограммы «Дф» использует греческую букву Фи — отсылку к научным формулам и культуре доказательной медицины.

Фирменный оранжевый цвет сохранили как элемент преемственности, дополнив его спокойным фиолетовым. Цветовая система стала более гибкой и позволяет выстраивать различные сценарии коммуникации без потери узнаваемости. Дополнительная палитра построена по принципу колориметрической системы Манселла и используется в иллюстрациях, инфографике и других носителях фирменного стиля.

Типографическую основу айдентики составила пара SFT Schrifted Sans и SFT Schrifted Serif. Гротеск поддерживает рациональный характер коммуникации, а антиква добавляет редакционную выразительность и делает подачу материалов более живой.

Фотостиль строится вокруг естественных жизненных сцен. В центре внимания — не идеализированная улыбка, а здоровые зубы как часть повседневной жизни. Иллюстрации помогают объяснять медицинские процессы там, где фотография оказывается менее наглядной, делая сложные темы более понятными для пациента.

Принципы новой идентичности получили развитие в оформлении клиник. Для сети была разработана масштабируемая система навигации, оформление фасадов и интерьерные коммуникации. Познавательные научные факты стали частью пространства клиники, продолжая идею научно-популярного подхода уже во время посещения врача.

Результат

Арман Агаджанян, совладелец и СЕО сети стоматологических клиник «Дантистофф»: Для нас ребрендинг никогда не был задачей просто обновить логотип. За годы работы изменились технологии, команда и подход к лечению пациентов, поэтому бренд тоже должен был измениться. Самое ценное в работе Tomatdesign — они начали не с дизайна, они начали с нас: очень много вопросов, обсуждений, попыток понять, кто мы, во что верим, чем отличаемся и какими хотим быть через несколько лет. Благодаря этому новый бренд получился не «нарисованным», а настоящим. Сегодня мы уже видим, что бренд воспринимается более зрелым, современным и цельным — это отмечают и сотрудники, и пациенты.

В результате проекта была создана единая система идентичности, которая масштабируется на все точки контакта бренда: от цифровых коммуникаций и полиграфии до навигации, оформления клиник и корпоративных материалов.

Состав творческой группы

Tomatdesign (агентство)

Креативный директор: Андрей Тараканов

Арт-директор: Дарья Уфаева

Дизайнеры: Виталий Шадрин, Антон Кривуля, Марсель Ялалов, Мария Кривоклякина, Анастасия Клиндюк

Иллюстрации: Мария Кривоклякина

Стратегия: Роман Казыханов, Виктория Кирейченко

Управление проектом: Варвара Пронькина, Анна Пляскова

«Дантистофф» (клиент)

Совладелец компании, СЕО: Арман Агаджанян

Совладелец компании: Олег Рон

Руководитель отдела маркетинга: Даниель Рон