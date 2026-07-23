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23.07.2026 в 12:55

HONOR обновил визуальный стиль и позиционирование

Компания сменила слоган, логотип и фирменный цвет

Бренд HONOR представил обновленную визуальную идентичность и новое позиционирование. Компания сменила прежний слоган Go beyond («Осмелься быть») на Dare to be («Выйди за пределы»), добавила графический знак к логотипу и выбрала оттенок Pantone 2193C для фирменного голубого цвета.

В рамках новой стратегии HONOR делает акцент на разработке ориентированных на человека технологий и помощи пользователям в раскрытии их потенциала. Компания обозначила переход от «производителя смартфонов» к глобальному игроку в сфере ИИ-экосистем. Новый логотип и слоган символизируют этот переход.

Новый логотип HONOR

Обновление бренда связано с реализацией стратегии HONOR Alpha Plan и концепции AHI (Augmented Human Intelligence). Компания отмечает, что новый подход отражает развитие технологий искусственного интеллекта и их интеграцию в повседневную жизнь пользователей.

«Темпы трансформации бренда постоянно ускоряются, а направление становится все яснее. Вслед за этим меняется и характер HONOR: бренд активно входит в культурное пространство молодого поколения — через партнерства с крупнейшими мировыми событиями, экстремальные испытания продуктов и коллаборации с коллекционными игрушками», — отметили в компании.

По итогам первого квартала 2026 года HONOR сообщил о росте показателей на 25% на фоне сложной рыночной ситуации. Компания заявила, что стала единственным китайским производителем смартфонов с положительной динамикой.

Ребрендинг Позиционирование Honor визуальный стиль
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