Lime и Melon Fashion Group показали двузначный рост выручки в 2025 году

Практически все крупные российские фэшн-ретейлеры отчитались за прошлый год с небольшим ростом выручки или ее снижением. Так, Kari заработала 98,8 млрд руб. (+2,8%), «Спортмастер» — 165,6 млрд руб. (-3%), Gloria Jeans — 55,9 млрд руб. (-3,6%), O’stin — 49,9 млрд руб. (-13%). Значительно нарастить выручку удалось лишь двум игрокам рынка — Lime и Melon Fashion Group (MFG, бренды Zarina, Sela, Love Republic, Idol). Lime увеличил показатель на 25%, до 43 млрд руб., MFG — на 22%, до 99,8 млрд руб. Об этом сообщает Shopper’s.

Чистая прибыль Lime и MFG также показала заметный рост. У Lime она выросла на 121%, до 4,5 млрд руб., у MFG — более чем на 10%, до 11,1 млрд руб. По мнению основателя консалтинговой компании Fashion Advisers Марии Герасименко, сейчас на российском фэшн-рынке растут только те ретейлеры, которые успели «отобрать долю у конкурентов», заняв выгодные площади и освободившиеся ниши после ухода зарубежных брендов. Lime и MFG выделяются среди игроков российского рынка, считает эксперт.

У MFG на сегодняшний день 937 магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии, включая более 100 новых открытий в 2025 году. Компания планирует и дальше расширять сеть, ориентируясь на свободные торговые площади и коммерческие условия.

Lime управляет 69 магазинами в России и зарубежных странах — в Дубае, Бахрейне, Казахстане, Армении и Белоруссии. Число магазинов за рубежом компания не раскрывала.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают сильную бренд-политику MFG. Среди прочего — «уникальный ассортимент» брендов, коллаборации с известными дизайнерами и «грамотно выстроенная омниканальность». На маркетплейсах компания получила почти половину выручки — 42 млрд руб.

Lime, в свою очередь, перешла в сегмент доступного премиума, расширила ассортимент мужской, детской одежды и товаров для дома, открывала крупные флагманы и оптимизировала торговые точки. Такие меры позволили компании быстро усилить позиции на российском рынке после ухода международных ретейлеров, считают эксперты.

Ранее вице-президент по новым брендам Союза торговых центров, эксперт АТЭР Наталия Кермедчиева заявила, что до 15% фэшн-магазинов на территории России могут прекратить работу к концу 2026 года.