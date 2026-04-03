До 15% фэшн-магазинов в России рискуют закрыться к концу 2026 года

До 15% фэшн-магазинов на территории России могут прекратить работу к концу 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила вице-президент по новым брендам Союза торговых центров, эксперт АТЭР Наталия Кермедчиева.

«Я бы сказала, до 15% всего офлайн-присутствия [могут закрыться]. Сегодня мы уже говорим примерно об 1 тыс. совокупных закрытий магазинов [прогнозируемая цифра к концу 2026 года]. Где-то это проблемы отсутствия учета маржинальности, слишком сильного развития», — отметила эксперт.

По словам Кермедчиевой, наиболее уязвимым оказался детский сегмент ретейла, который, по ее оценке, «провалился». «Основной покупатель — это неработающая мама, которая сидит в декрете и делает покупки в онлайн. Порядка 15% уйдут», — добавила она.

По оценкам консалтинговой компании CMWP, в 2026 году российский рынок могут покинуть около 13 брендов. Некоторые уже находятся в процессе полного закрытия, другие сокращают сеть.