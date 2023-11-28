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28.11.2023 в 17:27

70% корзин в российских онлайн-магазинах остаются без оплаты

Среди самых частых причин отказа от покупки на финальном этапе — сложность оформления заказа, неподходящие условия доставки или оплаты

Больше 70% заказов, собранных в российских интернет-магазинах, остаются неоплаченными. Таковы данные Tinkoff eCommerce.

В лидерах категорий онлайн-магазинов, где покупатель останавливается перед кнопкой «оплатить», товары для садоводства. Здесь неоплаченными остаётся 91% сформированных заказов. На втором месте в списке товары для взрослых (81%), на третьем — товары для детей (79%).

Также в десятку категорий вошли товары для дома, творчества и ремонта, ювелирные украшения и часы, одежда и обувь, косметика и парфюмерия, электроника и бытовая техника.

Меньше всего «брошенных» корзин в интернет-магазинах в категориях гейминг, канцелярские товары и товары для животных.

Самые частые причины отказа от покупки на финальном этапе — сложность оформления заказа, неподходящие условия доставки или оплаты.

Так, 71% россиян откажется от покупки, если этапы оформления заказа разнесены на разные страницы и при переходе данные не сохраняются. 65% опрошенных не станут покупать, если надо долго заполнять большое количество обязательных полей. 58% бросят корзины, если нужно оставлять больше персональных данных, чем это необходимо.

Самыми распространёнными причинами отказа от покупки на этапе оформления доставки являются её высокая стоимость (об этом заявили 78% опрошенных), скорость (65%) и неудобные временные интервалы (54%).

Отказ от покупки на этапе оплаты случается из-за отсутствия возможности заплатить за заказ при получении (59%). Другие причины — необходимость долго заполнять данные карты (59%) и недоверие платёжной информации сервису (30%).

Ранее Tinkoff Research разработал алгоритм для прогнозирования времени покупки товаров в онлайне. Он более точно предсказывает, какие товары клиенту потребуются в ближайшем будущем.

Тинькофф исследование онлайн-магазин онлайн-торговля
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