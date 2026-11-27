52% опрошенных россиян во время поездок по РФ или в другой город меняют привычный список продуктов питания: 27% покупают в путешествиях больше готовой еды, выпечки, перекусов или напитков с собой, 16% — больше местных продуктов. 41% практически не меняют привычный список покупок и приобретают в поездках те же продукты, что и дома. Таковы данные исследования, проведенного компанией SBS. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Во время поездок по стране 7% респондентов не приобретают продукты в магазинах. 44% выбирают знакомые федеральные торговые сети, 29% — ближайший магазин, сеть не имеет значения, 14% — магазины местных или региональных сетей, 6% — небольшие локальные магазины и рынки.

76% опрошенных привозят гастрономические сувениры из поездок по России. Наиболее популярны:

местные деликатесы (сыры, колбасы, рыба и икра; их привозят 42% респондентов);

сладости, мед, варенье (42%);

чай, травы (41%);

алкогольные напитки (20%).

24% интервьюируемых не привозят из поездок продукты питания и напитки в качестве сувенира.

Женщины чаще везут в качестве гостинцев сладости, мед, варенье (49% против 34% среди мужчин), чай, травы (48% против 33%), мужчины — алкогольные напитки (24% против 17% среди женщин). Отказ от гастрономических сувениров больше характерен для мужчин (27%).

Федор Воронин, партнер SBS: Развитие внутреннего туризма в России создает для производителей продуктов питания, особенно из популярных для поездок регионов, дополнительную возможность познакомить потребителей со своими товарами. Причем это касается не только продуктов-брендов в подарок, например тульских пряников, башкирского меда или дальневосточных морепродуктов, но и «повседневных» товаров для гостей региона, открытых новому потребительскому опыту. Для ретейлеров в туристических городах становится важным расширение ассортимента на полках готовой еды и товаров для перекуса. Также есть смысл оформлять отдельные полки с товарами-брендами региона, чтобы гости из других городов могли без труда отыскать подарки родственникам и друзьям из поездки.

В опросе участвовали 2512 респондентов в возрасте от 14 до 98 лет.