73% опрошенных россиян получали не меньше трех презентов от брендов за последние полгода. Чаще всего компании преподносят пробники продукции (59%), сувениры или аксессуары с символикой бренда (58%), напитки или угощения (28%), презенты для домашних питомцев (20%), полноразмерные продукты бренда (19%) и подарки для детей (18%). Таковы данные опроса, проведенного «Анкетологом».

Сами россияне хотели бы получить от брендов полноразмерный продукт (56%), коробку с сюрпризом (50%) и пробник продукта (47%). Молодые россияне 25−34 лет охотнее других приняли бы символический подарок: сувенир и аксессуар (41% против 22% среди тех, кто старше 55 лет) и угощения для питомцев (31% против 15% в группе 35−44 лет).

73% респондентов говорят, что охотнее приобретут товар у компании, которая им что-то подарила. 53% отмечают, что благодаря презенту бренд запомнился им и стал более симпатичен. 41% уверены, что не изменят свой выбор под влиянием приятного подарка.

40% интервьюируемых совершили покупку в течение месяца после получения подарка, 24% — в течение полугода, 15% — сразу.

76% опрошенных испытывают радость при получении презента от бренда, 49% — благодарность, 42% — приятное удивление. 9% подозревают, что от них что-то потребуется взамен, 6% испытывают неловкость, 5% чувствуют себя обязанными, но это их не тяготит.

28% респондентов беспокоятся, что за бесплатным подарком может скрываться подвох. 39% не разделяют эту точку зрения.

50% участников опроса отпугивает подарок за покупку, 38% — просьба оставить контактные данные, 36% — просьба рассказать о бренде подписчикам. Реже других отпигавает установка приложения (27%), оформление карты покупателя (24%) и подписка на соцсети (21%).

73% интервьюируемых пользуются подарками от брендов по назначению, 36% передаривают или отдают кому-то. 23% оставляют презент себе, но в итоге не используют. Неподходящие подарки чаще всего переходят к детям (37%), друзьям (29%), партнеру или супругу (26%), родственникам (24%).

В опросе участвовала 1 тыс. россиян, которые получали подарки от брендов за последние шесть месяцев,