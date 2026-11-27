Рекламодатели стали осторожнее относиться к масштабным проектам по трансформации бизнеса и сдерживают расходы на фоне геополитической и экономической неопределенности. При этом компании продолжают инвестировать в маркетинг, чтобы адаптироваться к изменениям потребительского поведения, в том числе связанным с распространением искусственного интеллекта. Об этом сообщили руководители крупнейших рекламных холдингов по итогам третьего квартала 2026 года, пишет AdNews.

Omnicom, Publicis Groupe, WPP, Havas и Dentsu отметили влияние нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и изменения потребительских расходов. В Европе на рынок также влияют высокие цены на энергоносители.

По словам главы Publicis Groupe Артура Садуна, компании быстрее выделяют бюджеты на маркетинговые задачи, поскольку опасаются потерять долю рынка. В то же время они осторожнее относятся к масштабным корпоративным преобразованиям, которые требуют больше времени и капитала. Внедрение ИИ, отметил Садун, происходит с разной скоростью: маркетинговые процессы меняются быстрее, чем внутренние системы компаний.

Холдинги также сообщили о сложностях с прогнозированием расходов в четвертом квартале.

В Omnicom отметили, что клиенты могут как направить оставшиеся годовые бюджеты на дополнительные проекты, так и отказаться от трат ради улучшения финансовых показателей. В Dentsu добавили, что в Японии рекламодатели стали осторожнее размещать рекламу на телевидении и инвестировать в цифровую трансформацию.

Одновременно меняется запрос клиентов к агентствам: они хотят интегрировать ИИ в собственные системы и сохранять контроль над данными и технологиями. В Dentsu заявили, что готовы разрабатывать отдельные компоненты для таких решений, а не настаивать на использовании единой платформы холдинга.

Руководители рекламных групп также отмечают растущее участие топ-менеджеров компаний в обсуждении ИИ-стратегий.

Ранее сообщалось, что B2B-маркетологи технологического сектора ожидают роста бюджетов в 2027 году. Одним из приоритетов стало продвижение в поисковых системах с использованием ИИ.