Tinder полностью обновил дизайн ради поколения Z

Tinder представил масштабный ребрендинг, который должен помочь сервису снова стать привлекательным для поколения Z. Компания полностью обновила фирменный стиль, отказавшись от привычной эстетики в пользу более эмоционального и «человечного» дизайна. В основе новой стратегии — идея подлинности и настоящего общения, которое, по мнению разработчиков, сегодня особенно востребовано среди молодых пользователей.

Новый визуальный стиль разработало агентство Porto Rocha. В обновленной айдентике используются фотографии в эстетике пленочной съемки, иллюстрации, напоминающие страницы скрапбуков, картины маслом и более мягкая цветовая палитра.

Также дизайнеры обновили логотип: фирменный символ огня стал более выразительным, а название сервиса теперь пишется заглавными буквами, подчеркивая уверенный и современный характер бренда.

По словам дизайнеров проекта, Tinder стремится уйти от образа бездушного приложения для бесконечного «свайпа». Вместо этого компания делает акцент на реальных эмоциях, индивидуальности и знакомствах, которые могут продолжиться за пределами экрана.

Ребрендинг стал частью более широкой стратегии по возвращению интереса поколения Z, которое все чаще критикует классические приложения для знакомств за отсутствие искреннего общения.

Ранее, чтобы заинтересовать поколение Z, Tinder совместно с приложением для бегунов Strava запустил челлендж SoleMates, в рамках которого пользователи могут найти пару во время пробежки.