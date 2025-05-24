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24.05.2025 в 18:35

Tinder объединился с приложением для бега Strava

Платформы запустили беговой челлендж в ответ на отказ поколения Z от онлайн-знакомств

Поколение Z все чаще отказывается от приложений для знакомств в пользу реального общения — и Tinder решил подстроиться под этот тренд. Совместно с приложением для бегунов Strava платформа запустила челлендж SoleMates, в рамках которого пользователи могут найти пару во время пробежки.

Как рассказали в Tinder, проект ориентирован на тех, кто хочет почувствовать эмоциональную и физическую связь с потенциальным партнером вне экрана. Участникам предлагают присоединиться к массовым пробежкам.

Для удобства знакомств участникам раздают цветные браслеты, которые подсказывают, открыт ли человек к романтическим отношениям, дружбе или просто хочет пообщаться.

По данным платформы Strava, более 20% пользователей поколения Z уже находили знакомства через совместные тренировки — и Tinder, по сути, решил институализировать эту форму связи.

Инициатива демонстрирует, как бренды из цифровой среды адаптируются под стремление молодой аудитории к подлинным и телесно ощутимым форматам общения. Tinder, известный своими свайпами, предлагает в буквальном смысле сделать шаг навстречу друг другу.

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