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31.07.2026 в 08:45

Tesla может продать бизнес в Китае

Такой шаг будет подготовкой к слиянию со SpaceX

Tesla рассматривает возможность продажи своего бизнеса в Китае или выделения китайского подразделения в отдельную структуру. Один из возможных мотивов такой реструктуризации — подготовка к потенциальному слиянию Tesla и SpaceX, которые возглавляет предприниматель Илон Маск, сообщает The Wall Street Journal.

Необходимость отделения китайских активов связана с возможными регуляторными рисками. SpaceX является крупным подрядчиком американского Министерства обороны, поэтому объединение с Tesla, имеющей значительные производственные мощности в Китае, может вызвать вопросы со стороны американских властей. Вывод китайского бизнеса из структуры Tesla позволил бы снизить вероятность конфликта интересов и упростить возможную интеграцию компаний.

По информации WSJ, Tesla уже несколько лет выстраивает более четкое разделение между китайским и американским направлениями бизнеса. Такой подход должен помочь компании снизить риски на случай дальнейшего ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином. В числе рассматриваемых вариантов — создание отдельной компании для китайских операций или продажа части активов.

Китай остается одним из ключевых рынков для Tesla. В первой половине 2026 года на страну пришлось около 18% продаж электромобилей компании. В Шанхае работает крупнейший производственный комплекс Tesla — гигафабрика, которая выпускает электромобили Model 3 и Model Y, а также аккумуляторные системы. Произведенные в Китае автомобили поставляются не только на внутренний рынок, но и в ряд других стран.

Ранее стало известно, что США запретили импорт новых моделей китайских человекоподобных роботов, а также ряда инверторов питания, сославшись на угрозы национальной безопасности.

Юлия Топольская
Tesla
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