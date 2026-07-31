Tesla может продать бизнес в Китае

Tesla рассматривает возможность продажи своего бизнеса в Китае или выделения китайского подразделения в отдельную структуру. Один из возможных мотивов такой реструктуризации — подготовка к потенциальному слиянию Tesla и SpaceX, которые возглавляет предприниматель Илон Маск, сообщает The Wall Street Journal.

Необходимость отделения китайских активов связана с возможными регуляторными рисками. SpaceX является крупным подрядчиком американского Министерства обороны, поэтому объединение с Tesla, имеющей значительные производственные мощности в Китае, может вызвать вопросы со стороны американских властей. Вывод китайского бизнеса из структуры Tesla позволил бы снизить вероятность конфликта интересов и упростить возможную интеграцию компаний.

По информации WSJ, Tesla уже несколько лет выстраивает более четкое разделение между китайским и американским направлениями бизнеса. Такой подход должен помочь компании снизить риски на случай дальнейшего ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином. В числе рассматриваемых вариантов — создание отдельной компании для китайских операций или продажа части активов.

Китай остается одним из ключевых рынков для Tesla. В первой половине 2026 года на страну пришлось около 18% продаж электромобилей компании. В Шанхае работает крупнейший производственный комплекс Tesla — гигафабрика, которая выпускает электромобили Model 3 и Model Y, а также аккумуляторные системы. Произведенные в Китае автомобили поставляются не только на внутренний рынок, но и в ряд других стран.

Ранее стало известно, что США запретили импорт новых моделей китайских человекоподобных роботов, а также ряда инверторов питания, сославшись на угрозы национальной безопасности.