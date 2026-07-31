Спрос на наличные в России приблизился к рекордным значениям

Спрос на наличные деньги в России продолжил расти в июле. По оперативным данным Банка России, с 1 по 29 июля объем наличных в обращении увеличился на 595,5 млрд руб. — это на 39% больше, чем месяцем ранее. С начала 2026 года показатель уже превысил 2 трлн руб., сообщает Forbes.

В Центробанке объясняют рост спроса сразу несколькими факторами. Среди них — перебои с мобильным интернетом, из-за которых граждане и компании предпочитают иметь запас наличных, а также изменения в налоговом законодательстве. С 2026 года банковский эквайринг облагается НДС по ставке 22%, что сделало прием безналичных платежей более затратным для бизнеса.

При этом регулятор отмечает, что доля наличных в денежной массе остается вблизи исторических минимумов.

Рост популярности наличных уже отражается на банковской системе. По словам финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова, отток средств в наличный оборот стал одной из причин дефицита ликвидности, который в конце июля достиг максимального уровня с марта 2022 года. Это приводит к росту ставок на денежном рынке и усиливает конкуренцию банков за средства клиентов.

Эксперты также связывают тенденцию с ростом потребительских расходов и стремлением части бизнеса сократить издержки после повышения налоговой нагрузки. По оценке эксперта, использование наличных позволяет компаниям предлагать покупателям более заметные скидки, чем банковские программы лояльности.

В 2025 году 48% опрошенных россиян не видели для себя возможности обойтись без наличных. 36% хранили сбережения в наличных рублях. 27% предпочитали наличные для повседневных расчетов. 6% рассчитывались исключительно наличными.