Открываем «Теремок»: основатель сети Михаил Гончаров о бизнесе, кризисах и принципах

Сегодня в гостях у Sostav основатель и руководитель «Теремка» Михаил Гончаров.
Что внутри:
Почему «Теремок» до сих пор остается КАМАЗом — и почему это не слабость, а выбор? Есть ли будущее у фудкортов, или «своя дверь» побеждает? Как устроен франчайзинг, которому доверяют — и можно ли вообще контролировать качество без потери души? Что стоит за «криком о помощи» в адрес ГК «Самолет» и как на самом деле устроен диалог бизнеса и государства? А еще — про то, чем ремесленник отличается от предпринимателя — и почему это различие важнее, чем кажется.
Смотрите интервью на удобных вам платформах:
Таймкоды:
00:00 — Начало
01:34 — Блиц
06:33 — Бизнес-анамнез «Теремка»
11:37 — Автономия vs. господдержка
12:53 — Про «крик о помощи» ГК «Самолет»
14:49 — Каким не должен быть бизнес
18:11 — Про диалог бизнеса и государства
19:42 — Иллюзия кризиса
21:01 — «Выжившие» покажут путь к успеху
22:00 — Кремлевские баталии
23:33 — О ремесленниках и предпринимателях
26:14 — Франчайзинг — если только с душой
28:06 — Доверие, контроль и нейросети
30:41 — «Теремок» все еще КАМАЗ, а McDonald’s — Ferrari
34:25 — Фастфуд или фаст-кэжуал — что прибыльнее?
35:30 — Все кормят — все конкуренты?
37:39 — Сударям и Сударыням теперь наливают?
41:14 — География «Теремка»
42:43 — Почему только «Теремок»?
43:37 — Прощание с фудкорт-зонами
46:26 — Фудкорт vs. свой ресторан
48:22 — Китай обгоняет Европу в креативе?
50:37 — Эксперименты «Теремка»
53:07 — Худший ресторанный маркетинг
57:43 — О последствиях «рискориентированности» СанПина
1:00:17 — Делают ли книги человека умнее?
1:02:25 — «Управленческий рецепт»