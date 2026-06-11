Открываем «Теремок»: основатель сети Михаил Гончаров о бизнесе, кризисах и принципах

Сегодня в гостях у Sostav основатель и руководитель «Теремка» Михаил Гончаров.

Что внутри:

Почему «Теремок» до сих пор остается КАМАЗом — и почему это не слабость, а выбор? Есть ли будущее у фудкортов, или «своя дверь» побеждает? Как устроен франчайзинг, которому доверяют — и можно ли вообще контролировать качество без потери души? Что стоит за «криком о помощи» в адрес ГК «Самолет» и как на самом деле устроен диалог бизнеса и государства? А еще — про то, чем ремесленник отличается от предпринимателя — и почему это различие важнее, чем кажется.

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Таймкоды:

00:00 — Начало

01:34 — Блиц

06:33 — Бизнес-анамнез «Теремка»

11:37 — Автономия vs. господдержка

12:53 — Про «крик о помощи» ГК «Самолет»

14:49 — Каким не должен быть бизнес

18:11 — Про диалог бизнеса и государства

19:42 — Иллюзия кризиса

21:01 — «Выжившие» покажут путь к успеху

22:00 — Кремлевские баталии

23:33 — О ремесленниках и предпринимателях

26:14 — Франчайзинг — если только с душой

28:06 — Доверие, контроль и нейросети

30:41 — «Теремок» все еще КАМАЗ, а McDonald’s — Ferrari

34:25 — Фастфуд или фаст-кэжуал — что прибыльнее?

35:30 — Все кормят — все конкуренты?

37:39 — Сударям и Сударыням теперь наливают?

41:14 — География «Теремка»

42:43 — Почему только «Теремок»?

43:37 — Прощание с фудкорт-зонами

46:26 — Фудкорт vs. свой ресторан

48:22 — Китай обгоняет Европу в креативе?

50:37 — Эксперименты «Теремка»

53:07 — Худший ресторанный маркетинг

57:43 — О последствиях «рискориентированности» СанПина

1:00:17 — Делают ли книги человека умнее?

1:02:25 — «Управленческий рецепт»