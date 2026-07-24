Telegram остается лидером по числу зарегистрированных рекламных креативов

Мессенджер Telegram остается лидером по концентрации рекламных креативов, тогда как «Яндекс», «Дзен», VK и mail.ru обеспечивают максимально широкий охват за счет большого количества различных сервисов и разделов внутри собственных экосистем. Таковы данные ОРД «МедиаСкаут», которые есть в распоряжении Sostav.

Так, во втором квартале 2026 года лидером по количеству зарегистрированных рекламных креативов стал Telegram. Далее следуют VK, Drive2, YouTube, «Макс», AliHelper, Pikabu, IXBT, «Дзен», Doramalive, «Комсомольская правда»,Rambler, Followish, «Яндекс», vc.ru, mail.ru и sports.ru.

Наиболее заметный рост по сравнению со вторым кварталом прошлого года показали тематические и контентные площадки. Число зарегистрированных креативов на IXBT выросло более чем на 50%, на Pikabu — почти на 25%, на Doramalive — почти втрое, в «Дзене» — на 8%.

Отдельное внимание аналитики уделили показателю «Площадки», отражающему число связанных разделов, сервисов и страниц внутри одной цифровой экосистемы, на которых размещаются рекламодатели. Например, если в статистике учитывается yandex.ru, в показатель также входят сервисы платформы: music.yandex.ru, travel.yandex.ru, afisha.yandex.ru и другие разделы. Такой подход позволяет оценить популярность отдельного ресурса и масштаб использования всей цифровой экосистемы рекламодателями.

Николай Мельников, гендиректор ОРД «МедиаСкаут»: Во втором квартале заметны две тенденции, оказывающие влияние на рынок. Рекламодатели стали чаще использовать различные площадки внутри цифровых экосистем. Это говорит о переходе рынка от точечного размещения к более комплексному использованию рекламного инвентаря. Для бизнеса становится важнее не просто присутствовать на крупных площадках, а использовать различные сервисы внутри экосистем, где можно точнее работать с отдельными аудиториями и сценариями взаимодействия с клиентами. Другую интересную тенденцию показывает анализ клиентского портфеля: крупные рекламные площадки постепенно увеличивают сумму счета, тогда как крупные рекламные агентства постепенно снижают. Это говорит о том, что рекламодатели стараются выходить непосредственно на прямые контракты с площадками, вероятно, с целью оптимизации расходов.

Аналитика подготовлена на основе обезличенных агрегированных данных платформы «МедиаСкаут» за апрель — июнь 2025 и 2026 годов. Дополнительно использовано сравнение информации за первый и второй квартал 2026 года. Для анализа использовались показатели количества зарегистрированных рекламных креативов и числа площадок внутри цифровых экосистем.

Ранее Sostav рассказал, как рынок пересматривает стратегии в условиях неопределенности, какие сценарии выбирают рекламодатели и на что делать ставку в 2026−2027 годах.