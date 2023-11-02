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02.11.2023 в 16:41

В Telegram впервые с 2021 года снизилось число публикующихся авторов

В марте там разместили посты порядка 13,7 млн авторов, в октябре — 11,7 млн

За последние шесть месяцев снизилось количество авторов, публикующихся в русскоязычном сегменте Telegram. Если в марте их насчитывалось порядка 13,7 млн, то в октябре — 11,7 млн. Об этом сообщил директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Чёрный. Его слова приводит ТАСС.

Сокращение числа публикующихся в Telegram авторов фиксируется впервые с 2021 года, отметил эксперт.

Количество размещённого контента в русскоязычном сегменте Telegram в октябре достигло 791 млн сообщений. В марте показатель составлял 740 млн сообщений, в октябре 2022 года — 711 млн.

По данным Mediascope, у Telegram самая высокая лояльность пользователей. Она равна 68%. Для сравнения: у соцсети «ВКонтакте» 61%, у YouTube — 55%.

Ранее 50% российских блогеров признались, что переведут свою аудиторию в Telegram после блокировки VPN-сервисов. С 1 марта 2024 года Роскомнадзор намерен блокировать VPN-сервисы, которые используются для посещения запрещённых в РФ ресурсов.

Telegram Аналитика исследование
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