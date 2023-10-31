50% российских блогеров переведут свою аудиторию в Telegram после блокировки VPN-сервисов

48% российских блогеров признались, что зарабатывают сейчас в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Однако с 1 марта 2024 года Роскомнадзор планирует блокировать VPN-сервисы, которые используются для посещения запрещённых в РФ ресурсов. Таким образом, создаются риски для блогеров, чей доход сосредоточен только на этой площадке. Команда приложения «Шерри» совместно с аналитиками платформ Perfluence и WildJam выяснили, куда инфлюенсеры планируют переводить свою аудиторию и основной доход (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

Согласно данным опроса, 50,4% респондентов намерены перевести свою аудиторию в Telegram, 44,4% опрошенных рассматривают соцсеть «ВКонтакте». Участники опроса также называли YouTube и «Дзен».

Как показывают результаты исследования, после блокировки Instagram и необходимости использования VPN 46,4% блогеров стали тратить больше времени на публикацию контента.

О блокировке VPN-сервисов с 1 марта 2024 года слышали 56,4% инфлюенсеров. 19% их них отметили, что полностью потеряют свой доход, если не переведут аудиторию на альтернативные площадки, 31,7% респондентов потеряют доход частично.

Специалисты «Шерри», Perfluence и WildJam выяснили, что самыми популярными вариантами заработка у блогеров стали реклама других инфлюенсеров и брендов по модели CPA (71,3%) и размещение коммерческих публикаций (34,1%). CPА-система предполагает работу с промокодами — блогер получает гонорар не за размещение публикации, а за приведённый лид — процент с каждой продажи. «Такой подход удобен и для компаний, и для инфлюенсеров: получая процент с покупок блогер может заработать больше, чем за размещение публикаций. А компании минимизируют риски на случай, если реклама не окупится», — говорится в исследовании.

«В последнее время многие блогеры стали переводить свою аудиторию из Instagram на альтернативные площадки и производить значительно больше контента, чем пару лет назад. Для того, чтобы сохранить и увеличить свой доход в 2024 году, российским инфлюенсерам необходимо переносить доход из Instagram во «ВКонтакте», Telegram, «Дзен», а также делиться контентом в сторис WhatsApp и Telegram», — отметила директор по маркетингу приложения «Шерри» Ольга Пыжова.