TelecomDaily: во втором квартале число абонентов платного ТВ в России выросло на 220 тыс.

Во втором квартале 2020 года число абонентов платного телевидения в России увеличилось на 220 тыс. и достигло 44,332 млн домохозяйств. Такие данные приводит TelecomDaily в отчете, который поступил в редакцию Sostav.

По данным агентства, в предыдущем квартале прирост был более чем вдвое меньше. Тогда платное ТВ получило 82 тыс. новых контрактов.

Проникновение сервисов платного ТВ в России осталось на уровне 79%, говорят аналитики. Средний чек на одного абонента (ARPU) вырос на 3% - до 196 рублей в месяц без НДС.

Рост числа подключений ускорился относительно второго квартала прошлого года, отмечают в TelecomDaily. Если за этот период 2019 года рынок получил менее 0,1% новых абонентов, то в нынешнем году — 0,5%. В прошлом году максимальный прирост зафиксировали в третьем и четвертом кварталах, напоминают в агентстве.

Пятерку лидеров операторов платного ТВ в России возглавил «Триколор». За ним следуют «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком» и «Орион». Компании показали разную динамику подключений. Например, у «Триколора» и «ЭР-Телеком» абонентская база не выросла. У «Ориона» число подключений снизилось. Рост показали только «Ростелеком» и МТС.

«Ростелеком» увеличивает число абонентов в регионах и делает упор на пакетные предложения и дополнительные сервисы, отмечают эксперты. МТС же наращивает базу благодаря привлекательному контентному предложению и конвергентным решениям, говорят в TelecomDaily.