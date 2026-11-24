Телевизор давно перестал быть экраном, который включают только ради телеканалов. Сегодня вокруг него сформировалась полноценная цифровая среда с онлайн-кинотеатрами, видеосервисами и приложениями, благодаря чему интерфейс Smart TV стал самостоятельной точкой контакта брендов с аудиторией. Екатерина Петропавловская, директор по продажам «СберМобайл», и Кирилл Воробьев, CEO сейлз-хауса Launcher, рассказали Sostav, почему решили запустить кампанию на Connected TV и к каким результатам они пришли по итогам двух недель размещения.

Задача

«СберМобайл» решил впервые протестировать рекламу на Smart TV, чтобы познакомить молодую аудиторию с тарифом «Для Открытых». Кампанию запустили вместе с Launcher и ориентировали ее на пользователей, которые привыкли подключать услуги онлайн. По клику на баннер или переходу по QR-коду зрители могли перейти на страницу тарифа, ознакомиться с его условиями и оформить сим-карту.

Единый оффер и одна посадочная страница создали основу для сравнения трех размещений. Благодаря этому команда могла смотреть на то, какой отклик получает каждая зона интерфейса, без дополнительного влияния разных рекламных предложений и маршрутов после клика.

Также задачей стало сравнение нескольких позиций внутри интерфейса Smart TV. Команде было важно увидеть, как различаются показатели рекламы в зависимости от того, в какой момент пользователь встречает баннер.

Как выглядели размещения

Кампанию запустили в интерфейсе Smart TV Hisense, где были задействованы три зоны главного экрана. Они различались по положению внутри интерфейса и моменту контакта с пользователем, что позволило сравнить реакцию аудитории на рекламу в разных точках пользовательского маршрута.

Для геройских баннеров использовали первую и третью позиции карусели. Их выбор определила доступность инвентаря на момент запуска. Первый баннер пользователь видел сразу после открытия главного экрана, до третьего доходил во время навигации по карусели с помощью пульта. Слайдер располагался в отдельном рекламном блоке за пределами карусели. Его включили в кампанию, чтобы сравнить этот формат с геройскими баннерами с точки зрения отклика на одно предложение.

После контакта с рекламой путь пользователя был одинаковым для всех трех размещений. Клик по баннеру вел на страницу тарифа. QR-код на креативе открывал ту же страницу на другом устройстве. Команда «СберМобайла» отслеживала переходы на сайт, добавления в корзину и оформление сим-карт. Так команда могла видеть, что происходило после взаимодействия с рекламой на экране телевизора.

Все три формата работали параллельно на протяжении двух недель. Параметры кампании по ходу теста не меняли, объемы между размещениями не перераспределяли. И каждый вариант прошел весь период с теми настройками, которые команда задала на старте.

Результаты кампании

За две недели размещения суммарно получили 95,95 млн показов и 892 146 кликов. При этом каждый формат дал свое соотношение масштаба и отклика. Слайдер-баннер обеспечил 42,43 млн показов, максимальный объем среди трех размещений, и принес 297 607 кликов при CTR (показатель кликабельности рекламы) 0,70%. Геройский баннер на первой позиции получил 40,65 млн показов и стал лидером по абсолютному числу взаимодействий. Пользователи кликнули по нему 438 318 раз, а CTR составил 1,08%.

Геройский баннер на третьей позиции получил 12,87 млн показов и 156 221 клик. Его CTR достиг 1,21%, это максимальное значение среди трех размещений и на 0,13 процентного пункта выше показателя баннера в начале карусели. При этом по абсолютному числу кликов лидировало стартовое размещение — 438 318 против 156 221 на третьей позиции.

Вместе два геройских баннера сформировали 55,8% всех показов кампании и 66,6% кликов. То есть на карусель пришлось около двух третей взаимодействий при меньшей доле показов. Слайдер, со своей стороны, обеспечил самый большой объем показов среди отдельных размещений.

Екатерина Петропавловская, директор по продажам «СберМобайла: Мы использовали CTV впервые, поэтому хотели понять, как канал проявит себя. Команда Launcher помогла определить, в каких зонах главного экрана лучше разместить рекламу, и сопровождала проект на всех этапах запуска. По итогам кампании мы убедились в потенциале Connected TV для работы с аудиторией. Полученный результат дал нам основания продолжить тестирование канала и использовать его в будущих рекламных проектах.