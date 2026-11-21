Ко Всемирному дню телевидения, который отмечается сегодня, 21 ноября, онлайн-кинотеатр «КИОН» проанализировал, как зрители смотрели эфирные телеканалы на платформе за последний год и какие телепередачи стали у них самыми востребованными.

Самыми активными месяцами по смотрению телевидения у аудитории оказались декабрь и январь — в эти месяцы количество просмотров оказалось на 25% больше среднего ежемесячного показателя за год. В октябре 2026 года телесмотрение также продемонстрировало рост: количество просмотров увеличилось на 13% относительно сентября.

Лидером по количеству просмотров за период с 18 ноября 2025 года по 18 ноября 2026 года включительно стал телеканал «Россия 1»: на него пришлось 6% от общего числа стартов ТВ-сессий. Второе место занял Первый канал с показателем 5,3%, третье — РЕН ТВ (4,9%). В пятерку также вошли НТВ (4,6%) и ТНТ (3,5%).

Самым просматриваемой телепрограммой у россиян оказалось шоу «Уральские пельмени» на СТС. На второе место поместились «Вести» на «России 1», а на третье — сериал «След» на Пятом канале. Также в десятку вошли «Самые шокирующие гипотезы» на РЕН ТВ, «60 минут» на «России 1», «Время покажет» на Первом канале и «Тайны Чапман» на РЕН ТВ.

Несмотря на то, что лидирующее место заняло комедийное шоу, самым популярным жанром телепередач у россиян стали новости и текущие события — его смотрят пользователи 21% времени. Вторую строчку заняли детективные и криминальные программы (17%), третью — политические передачи (13%). Юмор в данном рейтинге оказался на лишь четвертом месте с долей 10%.

Если рассматривать формат контента, зрители чаще всего выбирали художественные сериалы (24% времени просмотра). Далее следуют новостные выпуски (16%), общественно-политические ток-шоу (13%) и документально-познавательные передачи (13%). В топ-5 также вошли реалити-шоу (9%).