В глазах рекламодателя реклама обычно ассоциируется с покупкой времени, а зрителя — с его тратой. Бренд покупает ролик, который выходит в рекламном блоке, и зритель либо смотрит его, либо в этот момент успевает и заварить чай, и проверить все пятьдесят непрочитанных в чатах. Креативный директор спонсорского агентства «Маркетинг для бизнеса» Таня Клёнова рассказала Sostav, как новая технология может помочь ТВ-спонсорству и брендам.

Истории две. Первая — чистое диджитал-размещение в российском медиапланировании теряет очки доверия. Вторая — за инвентарь и за внимание на охватных каналах приходится голосовать рублём, а объём бюджетов остаётся прежним. Или сокращается. Налицо проблема тех, кто привык легко адаптироваться к кризисной среде. Это когда некуда расти вширь и нужно копать вглубь, но экспертизы не хватает. Так, по данным экспертов агентства «Маркетинг для бизнеса», 82% зрителей не досматривают рекламные блоки. А 90% переключаются на второй экран. Парадокс: телевизионный охват остается огромным, но сам контакт с привычными рекламными форматами становится всё более конкурентным. И здесь время вспомнить не только про ТВ-спонсорство, но и про искусственный интеллект, который пересобрал за продюсеров архитектуру рекламной интеграции. Нейрослоп утомляет. Так что, справедливости ради, ИИ в телевизионной рекламе нужен не только для того, чтобы быстрее сделать креатив. Он может изменить сам принцип покупки внимания: находит эмоционально заряженный и наиболее подходящий момент внутри контента для бренда, снижая затраты на продвижение.

Именно на этой логике построен так называемый формат AI Smart Overlay — электронный динамический креатив, который с помощью ИИ размещается в релевантном контенте телевизионного эфира.

От рекламного блока — к моменту

Представим, что бренд хочет поговорить с человеком о своём продукте в тот момент, когда тема продукта уже на экране. В традиционной рекламе нужно дождаться блока и показать ролик. А ролик — это долго, дорого, больно — и зачастую малоэффективно. AI Smart Overlay предлагает другую механику: сначала найти в эфире подходящую сцену, а уже затем дать в ней брендированный креатив.

ИИ анализирует видеопоток в реальном времени, распознает сцену, объекты, действия, фон и другие визуальные элементы, а затем сопоставляет их с заданными в брифе условиями и тегами бренда. Если найден релевантный момент, система выбирает его для показа.

Сам креатив при этом может быть различной формы и анимации, занимать до 7% площади и, что особенно приятно, находиться в эфире от 5 до 15 секунд. Бренд не забирает себе всю сцену, а оттого не раздражает. Вот это поворот: зритель не выходит из программы, чтобы посмотреть рекламу. Реклама, наоборот, старается встроиться в то, что зритель уже смотрит.

ИИ здесь не ради картинки

Самое интересное в технологии происходит не на этапе создания баннера, а на этапе выбора момента для его появления.

Процесс выглядит примерно так: сначала нейросеть анализирует контент, затем под условия заранее протестированного брифа формируется задача, после чего система выбирает максимально релевантные бренду моменты. Далее прогнозируются рейтинги и формируется план показов на день, после чего креатив выходит в эфир, а клиент получает отчет по размещению.

Это сдвиг в представлении об ИИ-роли. В рекламе он может работать не только как генератор изображений, текстов или идей, но и как механизм контекстного выбора.

Для вашего бренда это означает возможность заранее определить, с каким типом содержания он хочет соседствовать: с определённым сюжетом, объектом, действием, фоном или визуальным контекстом. И дальше уже не человек вручную отсматривает эфир в поисках подходящего кадра, а алгоритм помогает находить такие моменты в масштабе. Хозяйке на заметку: телевизионная версия контекстной рекламы: бренд покупает релевантность момента.

Место спонсорства

На первый взгляд ИИ-размещение и классическая интеграция находятся на разных полюсах.

У прямой рекламы есть якобы преимущество — масштаб. Она может обеспечить широкий охват и частоту. Но есть и обратная сторона: рекламный блок перегружен, рядом оказываются конкурирующие бренды, сам ролик существует отдельно от содержания программы и прочие неприятные «но».

У спонсорства все наоборот — бренд получает готовый вовлекающий контекст и эмоциональную связь. Однако при этом охват оказывается ограничен конкретным проектом.

На помощь спешит AI Smart Overlay: он соединяет эти две логики: масштаб прямой рекламы с эффектом присутствия спонсорства. В материалах формата это сформулировано именно так: охват не ограничивается одной программой, ура, а бренд при этом становится частью контента и может получать эксклюзивность по категории внутри выбранной программы.

И здесь появляется особенно интересная возможность для медиапланирования: не выбирать между «либо интеграция, либо бОльший охват», а использовать оба инструмента на разных уровнях одной кампании.

«ИИ + И»: короткий гайд по сочетанию форматов

Если классическая интеграция отвечает на вопрос «как сделать бренд частью истории?», то ИИ-размещение может отвечать на другой: «как масштабировать эту историю за пределами одного проекта?»

Первый уровень — интеграция

Бренд получает глубокий контакт с медийным УТП канала, конкретной программой, ведущим, героями или сюжетом. Здесь работают креативная идея, нативность и эмоциональная связь. Хорошая интеграция объясняет, почему продукт находится именно здесь.

Например, интеграция строится вокруг темы преображения: продукт становится частью самого процесса ухода, а экспертность ведущего помогает связать бренд с соответствующей территорией. В проекте предусмотрены спецсцена, устное объявление, брендирование и продолжение коммуникации в диджитал.

Второй уровень — AI Smart Overlay

Он позволяет расширить эту территорию на эфир: находить релевантные сцены уже в других программах и масштабировать присутствие бренда без необходимости превращать каждый проект в отдельное спонсорство.

Третий уровень — диджитал

Здесь контакт можно продолжить: дать человеку простую в механике игрушку, промокод, квиз, лендинг или другой способ взаимодействия.

ИИ-размещение позволяет добавить к этой логике еще один слой: не только продолжать телевизионную историю в диджитале, но и делать сам телевизионный контакт более контекстным.

Территории для ИИ

Лучше всего работают не «популярные программы», а повторяющиеся визуальные и сюжетные контексты, которые можно распознать и связать с брендом. Это может быть определённое действие, объект, ситуация или визуальная среда. Для одного бренда важен продукт в кадре, для другого — конкретная тема, для третьего — настроение или сюжетная ситуация.

Именно поэтому AI Smart Overlay логично рассматривать не как универсальный баннер, который можно поставить куда угодно, а как инструмент контекстного медиапланирования. Чем точнее бренд понимает собственную территорию, тем интереснее задача для алгоритма: найти в огромном объёме эфира моменты, где эта территория уже существует.

Что важно: ИИ не заменяет креатив. Он помогает креативу найти аудиторию в правильной точке вовлеченного просмотра.

Что получает бренд

Во-первых, возможность увеличить масштаб размещения без отказа от контекста. Частота не ограничивается одним проектом, а формат может использоваться одновременно в большом количестве программ, включая фильмы и сериалы, где классическое спонсорство невозможно, а продакт-плейсмента недостаточно.

Во-вторых, появляется оперативность: креатив можно менять без тех производственных ограничений, которые возникают при создании большого количества отдельных интеграций.

И последнее, меняется сама логика оценки потенциала. Вместо того чтобы считать только хронометраж и количество выходов, можно планировать гарантированный объём по WRP (взвешенным пунктам рейтинга) и смотреть на размещение как на управляемый медиапродукт. В материалах также заявлено, что бюджет можно оптимизировать за счёт более низких CPP (стоимости пункта рейтинга) и CPT (стоимости тысячи контактов) при сохранении эффекта присутствия.

Телевизор десятилетиями учил нас покупать минуты внимания. Следующий этап может быть устроен иначе: покупать не время, а контекст, в котором внимание уже возникло. А спонсорство в этой архитектуре перестает быть только дорогим способом «зайти внутрь программы». Оно может стать креативной основой, которую технологии помогают масштабировать на весь эфир.