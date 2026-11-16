ЕС ввел санкции против основательницы Wildberries Татьяны Ким

Евросоюз ввел санкции против 145 физических и юридических лиц, в том числе основательницы Wildberries и главы RWB Татьяны Ким. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне глав МИД. Его выступление транслировала Еврокомиссия, сообщает ТАСС.

По словам Барро, ограничения также затронули Петербургский нефтяной терминал. Ранее портал EUobserver сообщал, что в санкционный список могут включить владельца Тувинской энергетической промышленной корпорации Руслана Байсарова и совладельца «Яндекса», основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачаву.

Кроме того, под ограничения попадут 49 российских банков и страховая компания Balance Insurance.

В пресс-службе RWB заявили, что санкции в отношении Ким не повлияют на работу объединенной компании и организаций, входящих в ее экосистему. Все сервисы Wildberries и других компаний RWB продолжат работать в стандартном режиме. Клиенты и партнеры не заметят никаких изменений, заверили в группе.

В августе 2026 года Татьяна Ким в пятый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes. Журнал оценил ее состояние в $5 млрд.