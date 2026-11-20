Временный генеральный директор Nvidia Колетт Кресс призвала сотрудников компании двигаться дальше после ухода основателя и бывшего главы Дженсена Хуанга. На первой общей встрече с персоналом после его отставки она также затронула вопрос повышения зарплат. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на участников встречи.

Кресс выступила перед сотрудниками вместе с новым председателем совета директоров Харви Джонсом и другими руководителями компании. Джонс рассказал о поиске постоянного генерального директора, который должен сменить Кресс. Сотрудникам также пообещали повышение зарплат и дополнительные выплаты акциями в декабре — раньше запланированного срока.

Встреча прошла на фоне призывов части сотрудников вернуть Хуанга на пост руководителя. Некоторые из них выступили за его возвращение в социальных сетях, а один из высокопоставленных сотрудников, по данным СМИ, предупредил совет директоров о риске потери ключевых специалистов. Однако Джонс заявил, что совет единогласно принял отставку Хуанга и не намерен возвращать его на должность CEO.

Сам Хуанг ранее сообщил, что был бы готов вернуться, если совет директоров сочтет это лучшим решением для компании, сотрудников и акционеров. Тем временем Кресс представила итоги третьего квартала, назвав его успешным. Руководство Nvidia рассчитывает сохранить стабильную работу компании в период смены генерального директора.