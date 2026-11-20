В структуре владения ООО «РВБ», объединяющего Wildberries и Russ, появились два закрытых паевых инвестиционных фонда — «Томь» и «Гало». Согласно данным ЕРГЮЛ, фондам принадлежат доли в размере 17,5% и 12,5% соответственно.

Одновременно сократились доли прежних участников. Доля ООО «Вайлдберриз» уменьшилась с 65% до 45%, а ООО «Стинн» — с 35% до 25%. Таким образом, совокупная доля двух фондов составила 30% уставного капитала РВБ.

Связь «Гало» с бизнесом Russ прослеживается и ранее: в декабре 2024 года фонд получил 50% ООО «Стинн». При этом тогда в Russ заявляли, что состав конечных владельцев группы не изменился.

Пресс-служба RWB:



Группой RWB приняты решения по оптимизации текущих активов в РФ и странах присутствия и новой концепции распределения ответственности и состава учредителей.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против основательницы Wildberries Татьяны Ким. В пресс-службе RWB заявили, что ограничения не повлияют на работу сервисов и площадок объединенной компании, включая маркетплейс.