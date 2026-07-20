«Т-Банк» разработал ИИ-ассистента Таю

«Т-Технологии» представили ИИ-ассистента Таю, которая будет помогать принимать повседневные финансовые решения — от выбора товаров до поиска банковских продуктов. Главная особенность сервиса заключается в том, что он не ограничивается собственной экосистемой банка, сообщают «Ведомости».

Если более выгодное предложение есть, например, на Ozon или в другом банке, ассистент порекомендует именно его. В компании рассчитывают, что такой подход поможет завоевать доверие пользователей.

На создание ассистента было направлено около 250−300 млн руб. Полноценный запуск запланирован на осень, сейчас доступна бета-версия.

Разработчики обещают, что в дальнейшем Тая сможет учитывать доходы, расходы и финансовую нагрузку клиента, а также получит новые функции — голосовое общение, работу с документами и изображениями.

Эксперты призывают относиться к заявлениям о полной независимости с осторожностью. По их мнению, любой ИИ-ассистент создается внутри конкретной компании и неизбежно учитывает ее бизнес-интересы. Даже если сервис действительно анализирует предложения конкурентов, алгоритмы рекомендаций и приоритеты остаются непрозрачными для пользователя.

Ранее сообщалось, что «Авито» расширил доступ к ИИ-ассистенту Ави Pro, который после шестимесячного закрытого тестирования стал доступен половине профессиональных продавцов платформы.