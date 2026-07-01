«Авито» масштабирует ИИ-ассистента для продавцов

«Авито» расширил доступ к ИИ-ассистенту Ави Pro, который после шестимесячного закрытого тестирования стал доступен половине профессиональных продавцов платформы (500 тыс. пользователей). До конца лета компания планирует открыть сервис для всей аудитории Авито Pro, сообщили Sostav в компании.

ИИ-инструмент анализирует весь путь объявления — от его показов в поисковой выдаче до контактов потенциальных покупателей с продавцом. При оценке учитываются ключевые показатели эффективности, включая позицию в поиске, содержание объявления, ценовую политику и использование инструментов продвижения. Комплексный анализ этих данных позволяет определить, на каком этапе воронки продаж снижается конверсия и какие факторы могут на это влиять.

Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито»: Продавцу на площадке приходится быть одновременно маркетологом, аналитиком и копирайтером, и в одиночку держать все это под контролем тяжело. Ави Pro берет эту рутину на себя. Один из примеров: описание каждого второго объявления, сгенерированного с помощью Ави Pro, не требует доработок и продавцы используют его без правок. Так мы видим ценность ассистента, довольны результатами тестов и готовы масштабировать ассистента дальше

Ави Pro анализирует воронку продаж на двух уровнях — аккаунта в целом и отдельных объявлений, используя более 50 метрик на каждом этапе. При этом система опирается на два типа данных: общую аналитику платформы (включая цены и поведение покупателей в конкретных категориях) и данные конкретного продавца.

Инструмент учитывает фактические показатели конкретного объявления — его позицию в поисковой выдаче, видимость для пользователей, конкурентное окружение и динамику конверсии вплоть до контактов и сделок. Такой подход позволяет локализовать конкретный этап, на котором снижается эффективность продаж, без усредненных рекомендаций по рынку.

Компания планирует дальнейшее развитие качества AI-агентов. В перспективе Ави Pro сможет не только отвечать на запросы пользователей, но и в фоновом режиме анализировать показатели аккаунта, выявляя потенциальные проблемы и точки роста. Также ожидается расширение функциональности: ассистент будет работать с полным каталогом продавца, а не только с отдельными объявлениями.

Параллельно «Авито» продолжает тестирование ИИ-ассистента для покупателей — Ави, который упрощает поиск и подбор товаров, помогает формулировать запросы и сравнивать различные предложения.

Согласно планам компании, в 2026 году на развитие ИИ-ассистентов будет направлено около одного миллиарда руб.

Ранее сообщалось, что «Авито» в 1,6 раза повысил эффективность социальных механик с помощью ИИ.