Говорят, вся прелесть рождения состоит в том, что боль быстро забывается. А в памяти остаются приятные эмоции и яркие флешбэки. Так и произошло с историей SUR Agency. И вот мы мысленно возвращаемся в небольшой отдел ивент-агентства, где сами придумываем себе название, обсуждаем фирменный стиль, набираем людей, делаем сайт и шутим шутки про название корабля, который вот-вот поплывет.

Ольга Тагиева, бренд-директор SUR Agency: Сегодня, когда что-то идет не по плану, мои саркастичные коллеги говорят мне: это всё потому, что ты настояла на названии SUR. Я, конечно, продолжу закатывать глаза, но появился шанс внести ясность!

Тамара Гаврилова, CEO SUR Agency: Да-да, я та самая коллега, которая говорит — как назвали корабль, так он и поплыл в SUR какой-то. И в тот момент, когда кажется, что мы окончательно потеряли связь с реальностью, сгорели в дедлайнах и запутались в ТЗ клиента, закрученном покруче, чем любой болливудский блокбастер, — спасает только команда. Мы любим SUR, живем им и по-настоящему гордимся всем, что делаем. Мы выросли в большую команду, которой доверяют.

«SUR какой-то»





Стиль «Барби» и Balenciaga

Итак, к комиксу. Упростить историю агентства, переварить ее с помощью нейросети и сделать из этого комикс удалось за 10 дней. Но для этого понадобилось терпение, иначе на выходе вы бы увидели самолетоконь (но об этом позже).

Несмотря на сюрреалистичный стиль, всё взято из нашей реальной офисной жизни и приправлено легким юмором. Например, у нас действительно был кейс, когда мы писали поздравление в небе, а наш senior копирайтер Маша уже на грани выпуска книги «Минус и тире: 1 отличие».

На наш взгляд, комикс получился отражением агентства: креативный, честный и с юмором. Сценарий писали сами, референсы — это трейлер к фильму «11 друзей Оушена» и приемы в фильмах Гая Ричи. Залили сценарий в чат GPT, чтобы получить готовое ТЗ для Midjourney, но ничего стоящего не вышло. Поэтому максимально облегчили текст от предлогов, союзов, перевели на английский язык и отправились работать в Midjourney.

Чтобы сформировать стиль комикса мы от души «кормили» бота названиями цветов брендбука SUR Agency. Но выходил стиль Барби, который, мягко говоря, надоел всем, особенно рекламщикам.

Поэтому мы добавляли промты: сюрреализм и Москва. Лайфхак: если хотите трендовые визуалы и модных людей, добавьте слово balenciaga.

Оценить, сколько времени уйдет на одну из картинок, было сложно — по большей части это игра в «Угадай-ку». Что-то генерилось сразу, а что-то — только с 30 попытки. Делаем вывод: AI вытесняет такое понятие как стоки и очень помогает в работе, но талантливых и скромных ребят в нашем и вашем лице она пока заменить не готова.

Кстати, нейросеть может делать красивые метафоричные картины (вот мы и подобрались к самолетоконю, знакомьтесь).

А еще нейросеть молода и нежна. Поэтому не терпит никаких слов, которые намекают на насилие. Например, она совсем не хотела генерировать картинку, на которой один человек держит за ногу другого прямо на крыше.

Вот ее попытки нас облагоразумить.

Но мы люди, а значит коварны, поэтому сказали: «Ок, дай картинку, где один человек пытается спасти другого на крыше».

Прервемся хихикать над работой AI и расскажем, что сделали сами:

cценарий;

оформление (композиция карточек, баблы с текстом, надписи на зданиях).

Лайфхаки

Сохраняйте основные промты на компьютере, чтобы не тратить время на поиск, а просто копипастить.

Пользуйтесь сайтами с промтами, которые могут помочь в работе: