SuperJob: интерес россиян к изучению китайского языка вырос в два раза

SuperJob выяснил популярность иностранных языков, которые россияне считают полезными для карьеры. Опрос проводился в период с 6 по 8 апреля среди 1,6 тыс. экономически активного населения страны. Согласно его данным, интерес к изучению китайского языка за последний год вырос более чем в два раза (с 5% до 11%).

При этом 54% россиян по-прежнему выбирают английский язык в качестве необходимого их профессии — чаще всего его выбирают молодые людей в возрасте до 34 лет (67%) — среди них 56% мужчин и 52% женщин.

Китайский язык интересен пользователям от 45 и старше (14%), 10% группы возраста от 35 до 45 лет выбрали его в качестве перпективного направления для бизнеса.

Родители несовершеннолетних тоже сделали свой выбор: 53% (от 1,6 тыс. опрошенных) считают английский язык полезным для изучения их детьми, а 28% сделали выбор в пользу китайского.

2% участников опроса определили немецкий язык в качестве перспективного для изучения, по 1% выбрали для профессионального развития французский, японский и арабский языки, а 19% опрошенных отметили, что в их работе не задействован иностранный язык.

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