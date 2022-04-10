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10.04.2022 в 10:15

SuperJob: интерес россиян к изучению китайского языка вырос в два раза

При этом 19% опрошенных считают, что изучение иностранного языка не нужно для их работы

SuperJob выяснил популярность иностранных языков, которые россияне считают полезными для карьеры. Опрос проводился в период с 6 по 8 апреля среди 1,6 тыс. экономически активного населения страны. Согласно его данным, интерес к изучению китайского языка за последний год вырос более чем в два раза (с 5% до 11%).

При этом 54% россиян по-прежнему выбирают английский язык в качестве необходимого их профессии — чаще всего его выбирают молодые людей в возрасте до 34 лет (67%) — среди них 56% мужчин и 52% женщин.

Китайский язык интересен пользователям от 45 и старше (14%), 10% группы возраста от 35 до 45 лет выбрали его в качестве перпективного направления для бизнеса.

Родители несовершеннолетних тоже сделали свой выбор: 53% (от 1,6 тыс. опрошенных) считают английский язык полезным для изучения их детьми, а 28% сделали выбор в пользу китайского.

2% участников опроса определили немецкий язык в качестве перспективного для изучения, по 1% выбрали для профессионального развития французский, японский и арабский языки, а 19% опрошенных отметили, что в их работе не задействован иностранный язык.

Ранее Sostav выяснил, какие школы MBA в КНР предлагают качественные программы, разобрался, как искать бизнес-партнёров в Китае, а также узнал, какой товар из России любят китайцы.

Superjob
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