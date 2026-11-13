IAB разработает единый стандарт подсчета просмотров у блогеров

Международное бюро интернет-рекламы (IAB) планирует в 2027 году разработать единые правила оценки эффективности рекламы у блогеров. Организация намерена согласовать общие принципы подсчета просмотров, показов, охвата и времени просмотра видео. Об этом говорится в исследовании The Creator Economy's Next Chapter.

Необходимость стандартов связана с тем, что платформы по-разному считают просмотры. Из-за этого рекламодателям сложно сравнивать результаты кампаний на YouTube, в социальных сетях и на других площадках. Ситуацию осложняют изменения методик подсчета. Например, в августе YouTube изменил правила учета просмотров видео, включая Shorts и прямые трансляции.

Проблему измерения эффективности назвали главной для рынка 67% участников опроса IAB. Еще 66% считают единое определение просмотра наиболее востребованным отраслевым стандартом.

Среди других проблем рынка — разногласия по поводу прав на использование контента блогеров: на них указали 61% опрошенных. Еще 60% считают длительные сроки оплаты негативным фактором, а 74% отмечают недостаточную прозрачность комиссий агентств и посредников.

Организационные сложности также остаются актуальными: 94% респондентов сообщили о разногласиях между руководством брендов и командами по работе с авторами, а 80% — о разобщенности отделов закупки рекламы и инфлюенс-маркетинга. Еще 58% указали на ограниченный доступ к результатам рекламных кампаний.

Для решения этих проблем IAB планирует подготовить типовые условия договоров с блогерами, рекомендации для брендов и правила раскрытия комиссий. Цель инициативы — создать общие показатели, которые позволят рекламодателям сопоставлять результаты размещений на разных площадках.

Ранее IAB представило план атрибуции для эпохи искусственного интеллекта. Документ призван помочь брендам, агентствам, издателям и ИИ-платформам оценивать влияние нейросетей на покупки и определять, кому следует засчитывать конверсию.