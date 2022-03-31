MBA в Китае: сколько стоит обучение и как выбрать бизнес-школу

Восточные предприниматели уже давно руководствуются концепцией «плохие времена — хорошие возможности», имея в виду, что при отсутствии развития в бизнесе, следует инвестировать в себя. Образование в сфере управления — это ценный ресурс, который будет всегда выгодно отличать специалиста в любой отрасли. Однако в условиях «закрытия» доступа к западным ВУЗам, пришло время обратить внимание на Восток. Sostav разобрался, какие школы MBA в КНР предлагают качественные программы.

Чего ожидать от бизнес-образования в Китае

MBA в Китае — это бренд, за которым предполагается наличие у выпускника высоких компетенций в сферах менеджмента, маркетинга, финансов, цифрового бизнеса или предпринимательства. Наличие такой квалификации открывает карьерные перспективы и является социальным лифтом. Однако не каждая школа MBA на самом деле отвечает тем стандартам качества, которые от неё ожидают.

Специфика получения MBA в Китае в том, что учащиеся имеют возможность посмотреть, как выстроены бизнес-процессы крупнейших компаний различных секторов. С первых дней курса преподаватели, опытные управленцы компаний и владельцы бизнесов, учат студентов строить и просчитывать свой бизнес. Но также немаловажно проявлять самостоятельную активность и при поддержке факультетов посещать международные конференции, акселераторы стартапов, крупные медиакомпании в том числе, чтобы завязать деловые знакомства.

Крупные китайские компании и IT-гиганты, охотно принимающие иностранных сотрудников, с удовольствием открывают двери выпускникам бизнес-школ своей страны, однако при этом не скрывают, что здесь иностранцу будет сложно занять топовые позиции. Поэтому получив опыт и практические знания, иностранный сотрудник может перевестись в филиал компании в своей стране или же начать собственный бизнес.

Процедура и форматы поступления

Процедура поступления в бизнес-школы Китая практически универсальна: выбор интересующего ВУЗа, уточнение актуальной информации по указанным на сайтах контактам, сбор документов, отправка и личное собеседование с профессорами, на котором в течение получаса кандидат рассказывает о своём опыте, целях обучения и причинах выбора именно этой организации.

Как правило, приём заявлений осуществляется практически круглый год. Его делят на раунды поступления, позволяя тем, кто заранее серьёзно намерен поступать в выбранное учреждение, во-первых, гарантированно зарезервировать себе место в списке учащихся, а во-вторых, поучаствовать в розыгрыше грантов (каждая школа имеет свою систему поддержки на правительственном и частном уровнях) и получения других бонусов.

Также помимо офлайн и онлайн-форматов, школы MBA предлагают свои программы на основе полной занятости (full time) или частичной (part-time). Цена и сроки этих программ различаются: в случае part-time студент будет учиться дольше и дороже, но при этом у него будет возможность совмещать обучение с работой.

Топ-6 китайских MBA

Ниже представлено шесть признанных мировым сообществом учреждений, где можно получить MBA в Китае, и не пожалеть об инвестированном времени.

Это школа MBA номер один, согласно внутреннему рейтингу КНР. Основной её кампус расположен в Шанхае, однако, есть и другие, как в Китае — в Шэньчжэне и Пекине, так и за его пределами — в Цюрихе (Швейцария) и Аккре (Гана).

Стоимость обучения по программе MBA 2024 составит ¥458 000 (около 5,93 млн руб. по текущему курсу) и покроет расходы на учебные материалы, а также доступ к внутренним базам знаний на протяжении всего 16-месячного курса.

Кроме желания учиться, необходимо соответствовать ещё нескольким критериям: иметь степень не ниже бакалавра, от двух лет рабочего стажа, действующие сертификаты GMAT/GRE/CEIBS, подтверждение высокого уровня владения английским языком.

При подаче документов важно убедиться, что собран весь пакет, иначе процесс регистрации не будет запущен. В него должны войти: само заявление и мотивационное эссе, два рекомендательных письма от тех, кто может дать квалифицированную оценку профессиональных навыков и качеств кандидата, скан и нотариально заверенный перевод диплома, копия паспорта, сертификаты тестов, визитная карточка, корпоративное спонсорское письмо (если есть), фото абитуриента и чек оплаты расходов процедуры вашего оформления ($180). Документы можно направить в режиме онлайн до 11 мая 2022.

Приятная новость в том, что существует около десятка опций по грантам. Для выбора самого гранта, экономии времени и повышения шансов на его получение — можно обратиться в специализированные агентства.

Фуданьский университет — это одно из самых престижных учебных заведений в Китае. Основанный ещё при императорской династии Цин, он располагается в Шанхае. Если в планах выпускника — трудоустройство в Народной республике, то одно лишь название этого ВУЗа выделит резюме среди прочих.

Стоимость курса обучения здесь высока и составляет ¥499 800 за 2 года (примерно 6,47 млн руб.). Пакет документов и процедура подачи не сильно отличается от требований предыдущей школы. Стоимость регистрации составит $130, дедлайн — 30 апреля 2022.

Школу менеджмента при Пекинском университете выгодно отличает скорость обратной связи, что очень важно при оформлении документов, особенно в случае открытия границ — ведь от того, насколько быстро удастся получить пригласительное письмо для оформления визы, зависит своевременность прибытия студента в университет. А также гибкость онлайн-классов: здесь будут ориентироваться на часовые пояса студентов и организовывать учебное время так, чтобы учащимся было комфортно.

Цена за обучение ¥188 000 (2,44 млн руб.) за full-time курс и ¥398 000 (5,15 млн руб.) за программу part-time, которую здесь предлагают только на китайском языке (актуально для владельцев валидных сертификатов HSK6). Следует обратить внимание, что от кандидата ожидают подтверждённый опыт работы не менее трёх лет. При подаче заявления в период первых трёх раундов можно заявить на частичный или полный грант. Однако сейчас открыт приём заявлений в рамках четвёртого круга, который продлится до 29 апреля 2022, регистрационный взнос — $120.

Шанхайский университет транспорта также имеет долгую историю (а следовательно и высокий престиж) и сильные программы MBA и PhD (учёная степень, аналогичная российской докторонатуре).

Здесь предлагается как двухгодичный курс на английском языке (¥328 000 или 4,25 млн руб.), так и 2,5 года part-time на китайском языке (¥458 000 или 5,93 млн руб.). При этом в отличие от других школ, где для обучения на китайском важен сертификат не ниже уровня HSK6, здесь принимают с действительным сертификатом HSK5. Приём заявок уже открыт, стоимость регистрации — $120.

Эта бизнес-школа расположена в столице Китая и пользуется популярностью: за один пандемийный год университет обработал 5 000 заявок от резидентов и желающих из-за границы. В среднем школа принимает 420 учеников, количество учащихся в классах около 80 человек.

Стоимость обучения в Tsinghua SEM составляет ¥198 000 (2,56 млн руб.) и ¥398 000 (5,15 млн руб.) за full-time и part-time соответственно. Действует довольно широкая система грантов. Приём заявок до 25 апреля 2022.

Шанхайский университет Тунцзи одним из первых запустил программу обучения в области управления и экономики ещё в 1956 году, которая в 1993 году была официально названа MBA. За такое продолжительное время изучения и применения на практике знаний в области менеджмента, учреждение обросло довольно широкой сетью международных бизнес-связей.

Tongji SEM предлагает 4 курса MBA:

Global MBA длится 2 года и стоит ¥198 000 (примерно 2,56 млн руб.);

International MBA в двух форматах full-time и part-time стоимостью ¥138 000 (1,79 млн руб.) и ¥128 000 (1,66 млн руб.) соответственно;

Executive MBA на 1,5−3,5 года за ¥328 000 (4,25 млн руб.);

комбинированная программа MBA/MSM in Finance сроком 2,5 года и стоимостью ¥288 000 (3,73 млн руб.).

Основное отличие в пакете документов — это наличие перевода диплома, заверенное официальным представительством КНР в вашем городе (Посольство или Консульство). Другая особенность, что ещё можно попробовать получить грант на обучение (государственный или от правительства Шанхая), заявки принимаются до 30 апреля 2022, регистрационный взнос — $79.

Чтобы вы могли узнать больше информации о бизнес-школах Китая, упомянутых выше, мы сделали их названия кликабельными. На сайтах учреждений полезно заглянуть в разделы FAQ — там собраны ответы на часто задаваемые вопросы абитуриентов.

Ввиду большого количества запросов ВУЗы могут подолгу не отвечать, в этом случае советуем проявить активность и позвонить по указанным номерам, сотрудники администрации международных программ даже более привычны к телефонным консультациям.

Оставляйте вопросы и делитесь опытом обучения в Китае в комментариях ниже.