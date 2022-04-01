«Осторожные редко ошибаются»: как искать бизнес-партнёров в Китае

В Китай сейчас поступает много запросов на поиск бизнес-партнёров от российских предпринимателей, рассказали эксперты регионального представительства торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) в Пекине. Из-за потери поставщиков из Европы многие компании в аварийном порядке делают закупки на рынке Китая, при этом не разбираясь в тонкостях сотрудничества с восточными коллегами. Если прежние европейские партнёры были проверены «от и до», новые азиатские контрагенты могут вести бизнес не самым честным образом. Но как говорил китайский философ Конфуций, «осторожные редко ошибаются», так что для достижения успеха следует подойти к делу с должной внимательностью. Как начать сотрудничать с поставщиками из Поднебесной и максимально снизить риски — читайте в материале Sostav.

Инструменты поиска партнёров

Прежде чем начать активный поиск партнёров, необходимо определиться с товаром — отметил во время своего выступления на вебинаре, организованном ТПП РФ, её вице-президент Максим Фатеев. Чем тщательнее будут составлена номенклатура (совокупность всех ассортиментных групп товаров и товарных единиц) и проработаны все детали, тем больше вероятность появления товара на складе именно в том виде, в котором его себе представлял заказчик. После этого этапа можно переходить к инструментам поиска поставщика.

Поиск в системе Baidu

Это самый распространенный и стандартный способ. Baidu — наиболее популярная поисковая система КНР, которая занимает четвертую строчку по популярности среди всех поисковиков мира. Для наиболее эффективного поиска потребуются специалисты со знанием китайского языка.

Поиск по электронным B2B-площадкам

Следующий способ — поиск по B2B электронным площадкам, которые существуют на территории Китая. В частности это Alibaba.com, Taobao.com, 1688.com, Made-in-China и прочие. Многие из них предоставляют поддержку на английском языке. Однако по ключевым словам на китайском языке поиск происходит намного точнее и быстрее.



После нахождения интересующей продукции на платформе ниже в объявлении представлена ссылка на производителя — с ним можно связаться напрямую. Также используя контакты и информацию можно вернуться в Baidu и найти официальный сайт компании.

WeChat

Как один из способов взаимодействия с производителями выступает и мессенджер WeChat. Все крупные компании на своих официальных сайтах оставляют QR-код на верифицированный аккаунт в WeChat. Там можно связаться с потенциальными партнерами напрямую.

Также перед регистрацией на площадке для верификации своего аккаунта компании обязаны пройти комплаенс (проверку компании самим сервисом WeChat). Большинство недобросовестных производителей отсекается в ходе этой процедуры.



Подробнее про сервис WeChat и другие социальные сети Китая читайте в материале Sostav.

Ассоциации и представительства

За поиском партнёров можно обратиться в ассоциации и представительства тех органов и бизнес-сообществ РФ, которые имеют офисы непосредственно на территории Китая. Они, как правило, обладают собственной проверенной базой контактов по определенным отраслям:

Организации на территории Китая

Другой инструмент — обращение в китайские союзы и профильные ассоциации, сформированные по отраслевым признакам или объединениям на государственном и региональном уровнях

Также можно обратиться в государственные структуры - департамент коммерции провинции или города, который официально уполномочен обрабатывать заявки и взаимодействовать с иностранными компаниями в сфере осуществления международной деятельности. Более того, госструктуры имеют выходы на локальные ассоциации и сообщества и зачастую плотно контактируют с крупными предприятиями.

Проверка контрагента на добросовестность

Особое внимание при сотрудничестве с КНР стоит уделить юридическим аспектам и проверке контрагентов на добропорядочность. Это связано как с локальными особенностями юридического оформления, так и со стилем ведения бизнеса.

Александра Зайнигабдинов, представитель юридической компании China Window (Пекин):



Работа с Китаем по многим направлениям становится единственной альтернативой. Китайцы с одной стороны нация торговая, а с другой — очень осторожная. Если у кого-то будет возможность выкрутить руки, обмануть или поставить в неравные условия, среди полутора миллиона китайского населения точно хоть кто-то этим воспользуется. Особенно сейчас, когда китайцы сами понимают, что у русского предпринимателя вариантов не много.

Услуги по проверке контрагента предоставляют компании как в России, так и в Китае. Они могут дать комплексную информацию по интересующим партнерам. Например:

Юридический адрес компании и дату регистрации компании. Позволяет установить, является ли компания зарегистрированной в соответствии с требованиями законодательства КНР. Наличие офисов, филиалов и производственных мощностей даст понимание, имеет ли китайская компания возможности для производства предлагаемой на экспорт продукции.

Позволяет установить, является ли компания зарегистрированной в соответствии с требованиями законодательства КНР. Наличие офисов, филиалов и производственных мощностей даст понимание, имеет ли китайская компания возможности для производства предлагаемой на экспорт продукции. Учредители компании. Сведения о законном представителе китайской компании позволяют установить, кто может заключить договор с китайской стороны. В соответствии с законодательством КНР, вышеуказанное лицо является единственным, кто имеет право представлять компанию без доверенности. Если от лица компании договор подписан кем-то другим, предприниматель вправе требовать доверенность, подписанную законным представителем.

Сведения о законном представителе китайской компании позволяют установить, кто может заключить договор с китайской стороны. В соответствии с законодательством КНР, вышеуказанное лицо является единственным, кто имеет право представлять компанию без доверенности. Если от лица компании договор подписан кем-то другим, предприниматель вправе требовать доверенность, подписанную законным представителем. Официальные сайты компании, официальные аккаунты в сети WeChat. Проверка на подлинность официальных компаний и сайтов.

Проверка на подлинность официальных компаний и сайтов. Наличие электронной подписи. Подпись должна соответствовать всем требованиям закона о подписи КНР. Тогда она обладает юридической силой.

Подпись должна соответствовать всем требованиям закона о подписи КНР. Тогда она обладает юридической силой. Существует ли регистрация торговых марок на данную компанию или физические лица. Компания может использовать незарегистрированные торговые марки, а также использовать подделки уже существующих брендов.

Компания может использовать незарегистрированные торговые марки, а также использовать подделки уже существующих брендов. Ограничения компании, вызванные судебными решениями. Базовая информация о компании, которая приводится в документах на право ведения деятельности.

Базовая информация о компании, которая приводится в документах на право ведения деятельности. Ежегодная финансовая отчетность компании. Наличие данных о ежегодной финансовой отчетности снижает риски невыполнения своих обязательств китайским контрагентом в связи с возможным недостатком средств.

Наличие данных о ежегодной финансовой отчетности снижает риски невыполнения своих обязательств китайским контрагентом в связи с возможным недостатком средств. Информацию об участниках/акционерах и руководстве. Информация об основных поставщиках и контрагентах поможет выяснить, с чем связана основная деятельность китайской компании.

Также информацию о компании можно найти в специальном реестре. Искать можно по китайскому наименованию компании в иероглифическом написании или ее регистрационному номеру. Что касается поиска в реестрах, поддерживающих английский язык, результаты такого запроса могут быть некорректными. За одним английским названием могут скрываться несколько компаний, названия которых записаны несколькими иероглифами.

Сведения из реестра можно запросить письменно напрямую в торгово-промышленной организации или через Торговое представительство России в Китае. В китайские госорганы запросы подают только на китайском языке.



На основании полученной информации уже можно принимать решение, работать с компанией или нет.

Задавайте вопросы, делитесь своими отзывами о китайских поставщиках, а также опытом работы с китайскими партнерами в комментариях.



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