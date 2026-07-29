Суд разрешил «Т-Капиталу» зарегистрировать товарный знак

Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак «Т капитал» по заявке ООО «Т-Капитал» (входит в «Т-Банк»). Суд отменил решение ведомства об отказе в регистрации и признал, что обозначение не может быть перепутано с ранее зарегистрированными знаками, содержащими элементы «КАПИТАЛ», «КАПИТАЛЪ» и «KAPITAL».

Ранее Роспатент отказал компании в регистрации комбинированного обозначения, посчитав, что словесный элемент «КАПИТАЛ» является доминирующим и создает риск смешения с другими правообладателями. ООО «Т-Капитал» с этим не согласилось, указав, что ключевым элементом знака является изображение щита с буквой «Т», которое связано с брендами группы.

Суд пришел к выводу, что Роспатент неверно определил основной элемент товарного знака. По мнению коллегии, именно графическое обозначение в виде щита с буквой «Т» выполняет индивидуализирующую функцию, тогда как слово «капитал» является слабым элементом.

Суд также учел ранее принятое решение по делу о товарном знаке «T‑Private», в котором была подтверждена узнаваемость обозначения со щитом и буквой «Т» среди потребителей.