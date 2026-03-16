Суд признал «Проэкшн» банкротом

Арбитражный суд города Москвы признал обоснованным заявление ООО «Проэкшн» о признании банкротом. Суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Заявление о банкротстве «Проэкшн» подал еще в октябре прошлого года. К моменту обращения в суд у компании сформировалась просроченная задолженность в размере 2,1 млрд руб., при этом денежных средств и иного имущества недостаточно для погашения обязательств.

Руководство объяснило подачу заявления неблагоприятной экономической ситуацией, спецификой финансово‑хозяйственной деятельности, отсутствием достаточного имущества для удовлетворения требований кредиторов и отсутствием перспектив восстановить платежеспособность в будущем.

По результатам рассмотрения суд пришел к выводу, что совокупность обстоятельств свидетельствует о наличии установленных законом признаков банкротства.

В конце февраля Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве возбудило исполнительное производство в отношении ООО «Проэкшн». Сумма задолженности составила 5 078 270 984,05 руб., включая остаток по налогам и сборам.