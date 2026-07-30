Суд прекратил дело об обложении налогом бонусных баллов, начисленных селлеру Ozon

Арбитражный суд Москвы прекратил дело о начислении единого налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) на бонусные баллы, полученные селлером от маркетплейса Ozon. Истцом выступал продавец, ответчиком — управление ФНС по Москве, третьим лицом — Ozon. Производство было прекращено из-за изменения позиции налогового органа. Об этом пишут «Ведомости».

В прошлом году ФНС начала начислять селлерам налоги на бонусные баллы, начисляемые им маркетплейсами за участие в программах скидок. Претензии налоговиков в основном касались продавцов Ozon.

С октября 2023 года Ozon стал компенсировать селлерам участие в программах скидок не деньгами, а баллами. Они автоматически списываются в счет оплаты услуг маркетплейса. Неиспользованный остаток баллов выплачивается продавцам в рублях по «Акту о премии».

ФНС стала доначислять налоги на все баллы, а не только на их остаток, конвертированный в деньги.

В деле, производство которого прекратил Арбитражный суд Москвы, доначислению предшествовала камеральная проверка. Селлер обжаловал решение о привлечении себя к ответственности за налоговое правонарушение. Он сообщил, что баллы не могут быть признаны доходом на УСН без их перевода в деньги и поступления на свой счет. Экономическая выгода не возникает до момента конвертации остатка баллов в рубли с оформлением «Акта о премии». В управлении ФНС по Москве заявили, что начисленные баллы равны размеру скидки в рублевом эквиваленте, подлежат перечислению продавцу для последующей оплаты услуг маркетплейса и фактически должны включаться в налоговую базу по УСН.