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21.07.2026 в 13:00

Суд отклонил иск южноосетинской «Кока-колы» об аннулировании товарных знаков Coca-Cola в РФ

Спор шел о товарных знаках со словесным элементом Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнении

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск южноосетинского ООО «Кока-кола компании» о прекращении правовой охраны в России четырех товарных знаков американской The Coca-Cola Company. Речь идет о знаках со словесным элементом Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнении. Об этом пишет РИА Новости.

В феврале стало известно, что южноосетинская «Кока-кола компании» подала в Роспатент заявку на регистрацию собственного знака с надписью Coca‑Cola в классическом красно‑белом оформлении, практически неотличимом от оригинального бренда. Роспатент отказал в регистрации, указав на сходство с уже зарегистрированными товарными знаками The Coca‑Cola Company и сославшись на нормы о вероятности смешения.

Тогда южноосетинская «Кока-кола компании» инициировала процедуру досрочного прекращения правовой охраны четырех товарных знаков The Coca‑Cola Company, заявляя, что те не используются на территории РФ. Также «Кока-кола компании» добилась временного запрета Роспатенту выносить решение по своей заявке до того, как Суд по интеллектуальным правам рассмотрит ее иск о лишении Coca‑Cola Company этих знаков.

Сейчас Арбитражный суд Москвы рассматривает иск The Coca-Cola Company о запрете южноосетинской «Кока-кола компании» использовать свое фирменное наименование в России.

Coca-Cola Суд иск
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