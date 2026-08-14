Суд полностью отказал Havas Media во взыскании 400 млн рублей с бывшего руководства

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Хавас Медиа» в удовлетворении исковых требований к бывшему генеральному директору Дмитрию Ульяшенко, а также к акционерам группы АДВ Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову о причинении убытков.

Иск касался взыскания 348 млн руб. убытков, связанных с потерей клиентской базы и переводом бизнеса в «Адвайзерс». «Хавас Медиа» настаивало на системном характере этих действий, указывая, что за девять месяцев 2025 года клиенты перечислили новому юрлицу более 700 млн руб. В процессе рассмотрения дела истец отказался от части требований, уменьшив сумму до 33 млн руб.

Представители Дмитрия Ульяшенко и группы АДВ не отрицали факт перевода бизнеса, но настаивали на том, что эти действия были частью согласованной сделки по выходу основателя и бенефициара «Хавас Медиа» Дмитрия Коробкова из бизнеса. По их версии, реструктуризация была плановой и направлена на передачу контроля над компанией новому руководству в рамках достигнутых договоренностей.

Суд, оценив представленные доказательства, не нашел оснований для взыскания убытков и отказал в удовлетворении всех исковых требований в полном объеме.

Дмитрий Ульяшенко: Я был назначен на должность генерального директора ООО «Хавас Медиа» в том числе для исполнения договоренностей, которые ранее были достигнуты между покупателями и продавцом в рамках сделки по выходу Коробкова из группы АДВ. Говорить о причинении каких-либо убытков обществу или о недобросовестности моих действий — некорректно.



Артур Абузов, представитель Дмитрия Ульяшенко в суде: Суды отказали ООО «Хавас Медиа» во взыскании убытков и это означает, что действия Дмитрия Ульяшенко были полностью законными и направленными на исполнение сделки, заключенной между Дмитрием Коробковым, Кириллом Коробейниковым и Павлом Сидоровым. Со стороны покупателей были выполнены все обязательства. Суд установил, что передача контроля над ООО «Хавас Медиа» могла произойти разными согласованными способами. Одним из них был перевод операционной деятельности ООО «Хавас Медиа» в иное юридическое лицо, не связанное с иностранными недружественными собственниками, если не удастся оперативно получить одобрение Правительственной комиссии на куплю-продажу долей в ООО «Хавас Медиа». Таким юридическим лицом стало ООО «Адвайзерс». Собственно, переход клиентов был частью выполнения условий сделки. Примечательно, что в финальном заседании по делу представители ООО «Хавас Медиа» снизили исковые требования более чем в 10 раз, что лишний раз демонстрирует надуманность изначально заявленных требований в размере 348 млн руб.

Ранее суды отказали «Хавас Медиа» в иске к Дмитрию Ульяшенко о взыскании убытков в размере более 57 млн руб. за выплаты сотрудникам, а также о передаче документов компании.