Поведение клиентов и рост цен на продвижение — главные источники тревоги бизнеса в России

Почти половина российских компаний — 46% — главным источником тревоги в 2026 году назвали непредсказуемое поведение клиентов. Еще 45% респондентов беспокоит рост стоимости продвижения, а 36% — нехватка квалифицированных специалистов. Об этом говорится в исследовании коммуникационного агентства «Дела PR», проведенном среди представителей российского бизнеса и топ-менеджеров, отвечающих за маркетинг и развитие компаний. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Согласно данным опроса, треть компаний (34%) не понимает, в какие каналы продвижения сейчас стоит вкладываться. Еще 23% сталкиваются с проблемой при тестировании новых гипотез: руководство требует от них быстрого результата и не готово ждать долгосрочного эффекта.

Несмотря на неопределенность, бизнес не планирует полностью замораживать маркетинговые бюджеты. В ближайший год 28% компаний готовы инвестировать в увеличение доли рынка и вытеснение конкурентов. Еще 27% собираются вкладываться в продажи, а 23% — в репутацию и узнаваемость бренда.

При выборе подрядчиков компании прежде всего ориентируются на результат. 57% опрошенных готовы работать с агентством, если оно может показать измеримый эффект от своей работы. Половина респондентов (50%) также готова инвестировать в идею, способную привлечь внимание всего рынка. Для 41% важны похожие кейсы с конкретными цифрами, а 23% закрепляют KPI агентства в договоре.

Внешним командам бизнес часто передает задачи, на которые не решается внутри компании. 30% организаций готовы поручить подрядчикам тестирование новых гипотез, а 21% — полностью делегировать ответственность за спорные или нестандартные методы продвижения. Еще 37% привлекают подрядчиков как дополнительные ресурсы для производства контента.

При этом часть компаний пока не определилась с дальнейшей стратегией в соцсетях. 19% признались, что не знают, что делать с этим каналом. Еще треть бизнеса продолжает искать эффективные площадки для продвижения и рассчитывает на помощь подрядчиков в их выборе.

Одним из потенциальных способов роста компании считают быстрый выход в новый канал. Такой вариант назвали 28% опрошенных — они рассчитывают занять площадку до того, как туда придут конкуренты. Еще 27% делают ставку на точечное продвижение на отраслевых площадках, а 25% — на личные связи и нетворкинг.

При этом 19% компаний готовы рискнуть и запустить громкий вирусный спецпроект. Еще 23% считают, что для развития достаточно иметь большой бюджет и распределять его между разными каналами. Однако 31% бизнеса не рассчитывает на универсальное решение и считает, что «волшебной таблетки» для роста не существует.