«Вотсад» получил регистрацию после спора с WhatsApp*

Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак «Вотсад» для услуг 35-го класса МКТУ, отменив ранее вынесенный отказ ведомства. Поводом для спора стало сходство обозначения с товарным знаком WhatsApp (*принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России), который, по мнению Роспатента, мог вызвать смешение у потребителей.

Предприниматель Екатерина Витюк подала заявку на регистрацию словесного обозначения «Вотсад» для услуг, связанных с рекламой, продажей и доставкой цветов. Роспатент отказал в регистрации, указав, что обозначение фонетически близко к WhatsApp: оба слова начинаются со звучания «вот-», а визуальные различия между кириллицей и латиницей не исключают вероятность смешения.

Ведомство также посчитало, что слово «Вотсад» не обладает самостоятельным смысловым значением, способным снизить сходство с известным брендом.

Рассматривая спор, Суд по интеллектуальным правам согласился с выводом Роспатента о наличии фонетического сходства между обозначениями. Однако суд отметил, что к моменту рассмотрения дела правовая охрана товарного знака WhatsApp уже прекратилась: срок действия регистрации истек 11 декабря 2025 года, а период, в течение которого ее можно было восстановить, завершился. В связи с этим противопоставленный знак больше не может служить основанием для отказа в регистрации.

Суд признал решение Роспатента недействительным и обязал ведомство зарегистрировать товарный знак «Вотсад» для всех заявленных услуг, включая услуги 35-го класса МКТУ.

Ранее сообщалось, что ООО «МР Групп», зарегистрировав в России обозначение известного персонажа «KUROMI/КУРОМИ», успело взыскать через суд несколько миллионов рублей с предпринимателей, продававших товары с этим обозначением. Однако японская компания Sanrio Company Ltd., правообладатель персонажа Kuromi, добилась признания регистрации товарного знака недействительной.