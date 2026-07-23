Российской компании запретили зарабатывать на бренде Куроми

ООО «МР Групп», зарегистрировав в России обозначение известного персонажа «KUROMI/КУРОМИ», успело взыскать через суд несколько миллионов рублей с предпринимателей, продававших товары с этим обозначением. Однако японская компания Sanrio Company Ltd., правообладатель персонажа Kuromi, добилась признания регистрации товарного знака недействительной.

В 2022 году ООО «МР Групп» подало заявку на регистрацию обозначения «KUROMI/КУРОМИ», а в 2023 году получило свидетельство на товарный знак № 937379 в отношении товаров 28 класса МКТУ, включая игрушки. После получения исключительного права компания начала предъявлять требования к продавцам маркетплейсов, которые использовали обозначение «Куроми» при продаже товаров.

По данным судебных актов, по этому товарному знаку ООО «МР Групп» удалось взыскать с предпринимателей несколько миллионов рублей.

Наиболее крупным стало дело против ИП Германа Шалбаева. Арбитражный суд Республики Бурятия взыскал с предпринимателя более 2,7 млн рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак KUROMI, а также судебные расходы.

В других спорах суммы взысканий были ниже. Так, ИП Медведева заплатила 300 тыс. руб., ИП Яковлев — 200 тыс. руб., ИП Семин — более 150. С некоторыми предпринимателями спор удалось завершить мировым соглашением.

Все ответчики не отрицали сам факт реализации товара, однако заявляли, что регистрация товарного знака могла использоваться ООО «МР Групп» не для производства и продвижения собственной продукции, а преимущественно как инструмент взыскания компенсаций. Однако суды эти аргументы не поддержали.

Позиция судов основывалась на том, что на момент рассмотрения дела товарный знак был зарегистрирован и действовал. Поэтому спор рассматривался как обычное дело о защите исключительного права.

Ситуация изменилась после обращения японского правообладателя Sanrio Company Ltd. в Роспатент. Компания заявила, что обозначение KUROMI связано с принадлежащим ей персонажем и не могло быть зарегистрировано другим лицом без согласия правообладателя. Роспатент рассмотрел возражение Sanrio и признал предоставление правовой охраны товарному знаку «МР Групп» недействительным.

Однако «МР Групп» не намерена сдаваться. На прошлой неделе ООО обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным этого решения Роспатента.

Согласно данным реестров, ООО «МР Групп» является правообладателем 73 товарных знаков, среди которых, в частности, обозначения «Капибара», «Зайка-знайка», «Умный и точка» и другие. В Картотеке арбитражных дел также содержатся споры компании, связанные с защитой других обозначений.