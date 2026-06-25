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25.06.2026 в 14:55

Стриминги ищут способ победить усталость от рекламы

Для таких платформ реклама все больше становится похожей на контент-маркетинг

Повторяющаяся реклама остается одной из главных причин раздражения пользователей стриминговых сервисов. Исследование Omnicom Media показало, что постоянный показ одного и того же ролика может не только снижать эффективность кампании, но и ухудшать отношение зрителей к бренду. Об этом сообщает Digiday.

На этом фоне мировые медиакомпании начинают тестировать новые рекламные форматы. Так, Omnicom Media и Paramount разработали систему динамических рекламных блоков для премьерного контента. Технология позволяет показывать зрителям разные версии рекламных сообщений и выстраивать последовательный сюжет на протяжении нескольких эпизодов или всего просмотра.

Новый подход основан на персонализации. Вместо одного ролика для всей аудитории бренды могут адаптировать креативы под разные сегменты пользователей, регионы и интересы. Предполагается, что такой формат позволит снизить рекламную усталость и повысить вовлеченность зрителей.

Эксперты отмечают, что для стриминговых платформ реклама все больше становится похожей на контент-маркетинг. Бренды стремятся не просто привлечь внимание зрителя, а удерживать его интерес с помощью последовательного сторителлинга, который развивается по мере просмотра сериала или шоу.

Ранее сообщалось, что фильмы, рассчитанные на длительный непрерывный просмотр, демонстрируют меньше рекламных вставок, тогда как сериалы с эпизодами позволяют показывать рекламу чаще благодаря естественным паузам и просмотру «запоем».

Юлия Топольская
Omnicom
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