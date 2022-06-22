СтопСнято: как девелоперы и «Домиленд» послали новую реальность

Разработчик мобильных приложений и CRM-систем для застройщиков «Домиленд» на одном из крупнейших мероприятий рынка недвижимости Urban Awards представил ролик с говорящим названием «Бесит!». Авторы в нём прямо и откровенно отразили острое негодование участников отрасли. О том, как создавалось видео, Sostav рассказала команда проекта.

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Ролик снимали в рамках подготовки к премии Urban Awards, которая проходит в Сочи. И основной задачей было привлечь внимание к проблемам отрасли.

Надежда Гнусина, операционный директор «Домиленд»: Это был супербыстрый проект. На весь процесс ушло примерно 2,5 недели: от выбора подрядчиков до финала съемок. В первую очередь, мы хотели поговорить с застройщиками об их основных болях. И нам это удалось. У нас получилась история, которая сразу же ушла в народ. Да, есть, конечно, и негативные отзывы, и позитивные. Однако никто не остался равнодушным.

Для поиска яркой идеи запустили внутренний тендер, в котором приняло участие порядка 30 команд. До финала дошли только три.

Светлана Пермякова, автор идеи и режиссёр: В проект я попала довольно неожиданно. Мой друг отметил меня под постом Надежды в соцсети, которую нельзя называть. Она искала людей, которые бы сделали ей ролик за адекватную цену. Я написала, поговорила, придумала пять идей — и вот мы на площадке.

Что стоит за крепким словцом

По словам авторов проекта, идея ролика была очень простой: настало время, когда даже пандемия, самоизоляция и дефицит туалетной бумаги кажутся уже не столь серьёзными проблемами. Сейчас всем хочется высказаться и просто от души поругаться.

Светлана Пермякова, автор идеи и режиссёр: Быть сильными, улыбаться и махать на публику все и так умеют, а хочется, знаете, найти хороший лес и проораться там. Я и предложила стать таким лесом. А «Домиленд» взял и рискнул. И даже сразу согласился на то, чтобы говорить матом, а не эвфемизмами.

Изначально у «Домиленда» был запрос на графический ролик с чётким ритмом, который бы показал все их достижения. Однако компания в итоге пошла другим, более нетривиальным путем: они решили отразить в сюжете самые актуальные «боли» застройщиков. И поскольку сроки сильно поджимали, сценарий был написан всего за один вечер.

Нюансы режиссуры

Задумка состояла в том, что все будут ругаться матом, однако его надо было как-то заглушать. Но пикать или шипеть авторам показалось слишком скучно и банально. Поэтому родилась идея перекрывать «крепкие слова» естественными для среды шумами, как будто сам мир не даёт людям высказаться.

Сложнее всего с точки зрения режиссуры получилась открывающая сцена: там было запланировано глушить звуком проезжающей мимо машины. Под столом у героя сидел человек, который ловил блики от света и направлял их на стену. Долгое время не удавалось добиться, чтобы они четко совпадали с матом, но в итоге и это удалось.

Акцент в ролике сделан на самих людях, актёрах, важны крупные планы и оттенки эмоций.

Елена Панфилова, продюсер TAKESHOT : Мы очень кайфанули от съёмок этого ролика. Они были максимально ограничены в ресурсах, поэтому, по сути, брали то, что у нас было под рукой и использовали в кадре. Однако все работали очень вовлеченно и быстро находили решения в трудных ситуациях. Именно поэтому у нас всё получилось.

Кто отвечал за продакшен

Работать решили с компанией TAKESHOT. Продюсеру Елене Панфиловой понравилась идея, и она согласилась помочь. Оператором стала Снежанна Комиссар.

Основной задачей творческой группы было попасть в типажи гендиректоров застройщиков, при этом не копировать их один в один, а сделать максимально узнаваемыми для целевой аудитории.

Светлана Пермякова, автор идеи и режиссёр: Я как режиссёр понимала, что нужно, чтобы все эти образы еще и были с такой «дурниной» внутри, потому что если делать этот ролик на серьёзных щах, все будут рыдать. И я тоже. Надо было сделать смешно, чуть переиграть, чуть пережать. Коллбек занял два дня и это было очень непросто психологически — потому что все эти два дня актеры строго по сценарию кричали на меня матом. И я их сама просила, конечно, но психика моя этого не поняла. Но кастинг в итоге получился просто прекрасный.

Как фестиваль барбекю и велопробег чуть не сорвали съёмки

Поскольку бюджет съёмок был небольшой, а сроки ограничены, пришлось искать бесплатные локации. Три сцены (офис, офис и крыша) сняли в офисе TAKESHOT, еще один кабинет — это офис друзей. Уличная сцена — на хлебозаводе. Изначально планировали снять её на баскетбольной площадке на Флаконе, но за неделю стало известно, что в дату съёмки там проведут фестиваль барбекю, а на месте баскетбольной площадки будет баня. Поэтому пришлось быстро искать альтернативные решения вместо уже согласованных локаций. А в один из дней в Москве проходил велопарад и сильно затруднил перемещения по городу.

Несмотря на сложности и препятствия, все участники съёмок сходятся во мнении, что это был один из лучших и позитивных проектов, в которых им когда-либо приходилось участвовать.

Светлана Пермякова, автор идеи и режиссёр: Лично у меня это была самая позитивная и смешная смена. Мы просто ужасно хохотали с самых четырёх утра и до финала. Самое страшное было, когда актёры начинали что-то крушить по моей просьбе — и это было с полной самоотдачей и очень громко. Хотелось спрятаться.

С первых же секунд зрителей зацепила откровенность и прямота, с которыми авторы отразили самые острые современные боли застройщиков, как итог — видео разлетелось в сети и стало одним из самых обсуждаемых, отмечают креаторы. Учитывая успех этого проекта, создатели подумывают о продолжении съёмок.