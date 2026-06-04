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18+
04.06.2026 в 12:00

Онлайн-кинотеатр START объявил о новых кадровых назначениях

Ника Курасова стала директором по продукту, а Василий Ничипуренко возглавил направление развития бизнеса и новых инициатив

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В онлайн-кинотеатре START сообщили Sostav о кадровых перестановках в руководстве. Новые назначения произошли в продуктовом и коммерческом блоках компании и направлены на ускорение развития платформы, а также на расширение партнерской сети сервиса.

Пост директора по продукту заняла Ника Курасова. Она более 10 лет работает в сфере управления цифровыми продуктами и ранее занимала позиции в МТС, Сбербанке и RUTUBE.

В новой должности Курасова будет отвечать за формирование и реализацию продуктовой стратегии, развитие пользовательского опыта и запуск новых сервисов и функций.

Ника Курасова

Директором по развитию бизнеса и новым инициативам назначен Василий Ничипуренко. В его зону ответственности войдут развитие коммерческой вертикали START, включая партнерскую подписку, расширение присутствия сервиса на сторонних цифровых площадках и запуск новых моделей монетизации.

Василий Ничипуренко

До перехода в START Ничипуренко работал в «Газпром-Медиа Холдинге», где занимался инновационными проектами и стратегическими партнерствами, а также в инвестиционной компании Reca.ventures. Там он курировал инвестиционные процессы и запуск продуктов в сегментах AdTech и MediaTech на российском и международных рынках.

Start Ника Курасова Василий Ничипуренко
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