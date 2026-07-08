Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.07.2026 в 13:15

США требуют от Meta* до $1,4 трлн по делу о вреде соцсетей для детей

Соцсети компании обвиняются в намеренном формировании зависимости у несовершеннолетних

Генеральные прокуроры Калифорнии, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси потребовали взыскать с Meta (*признана экстремисткой и запрещена в России) до $1,4 трлн. В Meta* называли сумму штрафа необоснованной и беспрецедентной, пишет Reuters.

По мнению прокуроров, компания намеренно создала механики в Facebook и Instagram (**обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta*, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ), которые способствуют формированию зависимости у детей, не раскрывая в полной мере связанные с этим риски.

Размер предполагаемых штрафов рассчитывался исходя из числа несовершеннолетних пользователей, которые, по версии истцов, могли пострадать, и максимальных санкций, предусмотренных законодательством каждого из штатов. Судебное разбирательство по делу должно начаться в следующем месяце в Калифорнии.

Meta* категорически отвергает претензии, заявляя, что требуемая сумма почти сопоставима с рыночной стоимостью компании и не имеет ни фактического, ни юридического обоснования. В компании подчеркнули, что столь масштабные санкции не имеют прецедентов в истории дел о защите прав потребителей.

В США Meta* сталкивается с тысячами исков со стороны подростков и их семей, которые считают социальные платформы причиной вреда психическому здоровью детей. Кроме того, в марте суд присяжных в Лос-Анджелесе признал Meta* и Google проявившими халатность при разработке продуктов, потенциально наносящих вред молодежи.

Юлия Топольская
Meta
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.