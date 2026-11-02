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02.11.2026 в 15:25

Средние траты россиян на мобильные игры составляют около 1 тысячи рублей в месяц

Медианная сумма покупки равна 500 рублям

Средние расходы российских пользователей Android-смартфонов на мобильные игры составляют порядка 1 тыс. руб. в месяц, средняя частота покупок — 2,6 раза в месяц. Таковы данные исследования, проведенного Telecom Daily.

57% респондентов покупают подписки и премиум-доступ, 47% — игры, 46% — игровые предметы или виртуальную валюту. Средняя сумма последней покупки в мобильной игре составила 710 руб., медианная — 500 руб.

У 53% опрошенных за последний год расходы на мобильные игры существенно не изменились, у 24% — выросли, у 23% — сократились.

Главные стимулы совершения внутриигровых покупок: желание или потребность (62%), акция (40%), получение зарплаты или других денежных поступлений (23%).

50% респондентов за последние 12 месяцев оплачивали мобильные игры и внутриигровой контент в RuStore, 46% — в Google Play, 30% — через платежные формы непосредственно внутри приложений без привязки к определенному магазину. 24% совершали прямые платежи разработчикам, в том числе через их сайты. 11% платили через Samsung Galaxy Store, 7% — через Huawei AppGallery, 3% — через Xiaomi GetApps.

Ранее Sostav рассказал, какие каналы привлечения работают для игровых проектов в 2026 году и почему универсального источника трафика больше нет.

Мобильные игры исследование
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