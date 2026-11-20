В преддверии выхода GTA VI обсуждение игры вышло далеко за пределы геймерских сообществ. По данным исследования digital-агентства Magnetto.pro , около 75% публикаций об игре в Telegram-каналах Казахстана, Узбекистана и Беларуси приходится на неигровые тематики — от лайфстайл-блогов до деловых и новостных медиа. Агентство проанализировало активность Telegram-каналов и показатели Telegram Ads в СНГ и Центральной Азии и рассказало Sostav о динамике обсуждений и стоимости рекламы на этих рынках.

GTA VI вышла за пределы игровых сообществ

Интерес к GTA VI не ограничивается игровыми сообществами. В Казахстане, Узбекистане и Беларуси около 75% публикаций с установленной тематикой об игре размещены в неигровых каналах. В России этот показатель составляет 59,6%.

Чаще всего инфоповод подхватывали лайфстайл-блоги и развлекательные сообщества (31,9%), технологические каналы (15,8%), новостные медиа (10,7%), а также каналы о бизнесе и финансах (8,4%).

К обсуждению GTA VI подключились и бренды. Например, МТС Беларусь обыграл ожидание игры в своем Telegram-канале — пост набрал 55,6 тыс. просмотров. В Узбекистане публикация новостного канала об игре собрала 91,1 тыс. просмотров, а в Казахстане пост потребительского канала об игре и консолях — 46,2 тыс.



В России тему подхватили и инфлюенсеры: публикация Михаила Литвина о лимитированной газировке к выходу игры набрала 884,1 тыс. просмотров, показав потенциал инфоповода для FMCG-брендов.

Такие примеры показывают, что интерес к крупным игровым релизам выходит за пределы профильных сообществ и создает дополнительные возможности для ситуативного продвижения брендов.

Как растет интерес к GTA VI в разных странах

Россия лидирует по масштабу обсуждений: публикации об игре суммарно набрали более 328,3 млн просмотров — в среднем 4 676 на пост. В ноябре среднесуточное количество публикаций выросло вдвое относительно октября, а просмотров — на 141%. Это показывает, насколько активно массовый инфоповод распространяется в российском сегменте Telegram.

Беларусь выделяется самым высоким средним числом просмотров на публикацию среди четырех рынков — 4 890. Всего 373 поста набрали более 1,8 млн просмотров, а среднесуточное количество публикаций в ноябре выросло почти втрое (+196,6%).

В Казахстане за исследуемый период вышло 444 публикации в 147 Telegram-каналах, которые суммарно набрали почти 795 тыс. просмотров. В ноябре среднесуточное количество постов увеличилось на 25,5%, а просмотров — на 69,6%.

Узбекистан показал наиболее заметный прирост публикаций: их среднесуточное количество увеличилось в 3,43 раза (+243,1%). За исследуемый период 1 046 постов собрали более 2,7 млн просмотров. Это делает рынок самым динамичным в выборке по скорости вирального распространения повестки.

Во всех четырех странах обсуждение GTA VI усилилось, однако масштабы и темпы роста заметно различаются.

От обсуждений к рекламе: сколько стоит трафик в странах СНГ и Центральной Азии

Помимо активности Telegram-каналов, мы изучили рекламные бенчмарки Telegram Ads за октябрь 2026 года в разрезе стран, тематик и форматов объявлений.

Для сравнения использовали три ключевых показателя:

CPM — стоимость 1 000 рекламных показов.

CTR — кликабельность рекламы: доля показов, которые привели к переходу по объявлению.

CPC — стоимость одного клика по рекламе.

Сравнение показывает, насколько существенно стоимость рекламного контакта различается между рынками.

1. Казахстан и Узбекистан выделяются доступной стоимостью рекламы.

В Узбекистане медианная стоимость тысячи рекламных показов составляет 0,24 евро — в пять раз ниже российского показателя (1,20 евро). В деловой и технологической тематиках один клик по текстовому объявлению обходится в 0,03−0,04 евро.

Казахстан сочетает относительно низкую стоимость показов с высокой кликабельностью: тысяча показов текстовой рекламы стоит 0,55 евро — на 36% дешевле, чем в России, а доля кликов по объявлениям выше в 3,6 раза (1,56% против 0,43%). В бизнес-тематике стоимость клика составляет 0,04 против 0,21 евро в России.

2. Беларусь — самый дорогой рынок по стоимости показов.

Медианная стоимость тысячи рекламных показов в Беларуси составляет 1,36 евро, а одного клика по текстовому объявлению — 0,55 евро. При этом страна лидирует по среднему числу просмотров органических публикаций о GTA VI.

Высокие просмотры контента не обязательно означают низкую стоимость платной рекламы. Поэтому при планировании кампаний важно отдельно оценивать стоимость показов, кликов и целевых действий.

3. Выбор рекламного формата влияет на показатели кампаний.

Например, в категории «Видеоигры» в Казахстане текстовые объявления показали CTR 1,71% при CPM 0,51 евро. У объявлений с изображением кликабельность составила 0,33% при сопоставимой стоимости тысячи показов (0,55 евро).

Таким образом, в исследованной выборке кликабельность текстовых объявлений оказалась примерно в 5,2 раза выше. Однако результаты могут различаться в зависимости от аудитории, креатива и задач кампании.

Что эти данные дают рекламодателям

Исследование показывает, что масштабные инфоповоды способны объединять разные тематические сообщества Telegram — от игровых каналов до деловых медиа и личных блогов.

При этом каждый рынок имеет свои особенности: Россия лидирует по масштабу обсуждений, Беларусь — по среднему числу просмотров на публикацию, а Казахстан и Узбекистан выделяются сравнительно низкой стоимостью рекламных показов.

Для брендов это возможность использовать актуальные инфоповоды для взаимодействия с разными аудиториями Telegram, а данные о рекламных показателях — для выбора рынков и планирования продвижения.