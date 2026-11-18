При наличии двух-трех свободных часов вечером видеоигры выбрали бы 32% опрошенных россиян в возрасте 30−39 лет, 31% в возрасте 40−49 лет и 20% респондентов 14−19 лет. Таковы данные опроса, проведенного Media Instinct Group и Profi Online Research. Отчет есть в распоряжении Sostav.

73% интервьюируемых считают видеоигры такой же привычной частью современной культуры, как кино, сериалы или музыка. 55% согласны с тем, что выход крупной игры может стать событием и для людей, которые сами не играют. 61% полагают, что за сюжетом или прохождением игры может быть интересно следить, даже если сам не играешь.

Видеоигры заняли второе место среди вариантов вечернего досуга (26%) после фильмов и сериалов (51%). Подростки чаще, чем видеоигры, выбирали YouTube, стримы и другой видеоконтент (29%), соцсети и короткие видео (25%).

На вопрос о том, какие игровые франшизы вы знаете, 11% опрошенных назвали Grand Theft Auto (GTA), 6% — Minecraft, 5% — «Мир танков», 5% — Call of Duty, 5% — Counter-Strike. Среди респондентов 14−19 лет лидируют Minecraft (11%), Counter-Strike (10%), Roblox (10%) и Dota (7%), в группе 20−29 лет — GTA (13%), Minecraft (7%) и Counter-Strike (6%). Среди 30−39-летних GTA упоминали 17%, «Мир танков» — 7%, «Ведьмака» — 5%.

Интерес к новой игре чаще всего вызывают рекомендации друзей, знакомых или других игроков (35%), знакомая игровая серия (30%), трейлеры, презентации и официальная реклама (24%), обзоры и оценки игровых медиа (21%).

Среди тех, кому 30−39-лет, чаще всего интерес к новинке вызывает знакомая франшиза (40%), среди подростков — стримы, прохождения и контент игровых блогеров (28%), мемы и обсуждения в соцсетях (27%), трейлеры, презентации и официальная реклама (22%).

В опросе участвовали 2 тыс. россиян в возрасте от 14 до 60 лет.