Спрос на новогодние корпоративы вырос вдвое

Интерес к проведению новогодних корпоративов год к году вырос на 30−50%. Резко увеличился спрос на кейтеринг, организацию профильных банкетов, а также на услуги фотографов и профильных перевозчиков. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

На октябрь приходится основной спрос на новогодние корпоративы. По данным «Авито Услуг», спрос на аренду площадок по итогам этого месяца вырос в 2,4 раза год к году. Интерес к кейтерингу увеличился на 95%, услугам фотографов — на 87%, профильных перевозчиков — на 77%. Ведущих мероприятий стали искать в три раза чаще.

В «Випсервисе» отмечают, что запланированы уже около 60% событий, в Trivio говорят о 80%. Директор по маркетингу Trivio Андрей Батурин сообщил об увеличении бронирований корпоративов на 30−40% год к году. Отмечается высокая активность производственных компаний, представителей автобизнеса, IT и бьюти-индустрии.

Замдиректора подразделения индустрии гостеприимства CORE.XP Дмитрий Паринос напоминает, что рынок новогодних праздничных мероприятий был под давлением внешних обстоятельств последние три года. В 2020−2021 годах спрос на них сдерживали пандемийные ограничения, а в прошлом году около 70% компаний отказались от корпоративов, сочтя неуместным проводить их на фоне СВО. В этом году, по его прогнозам, сегмент выйдет на допандемийный уровень.

Ранее сообщалось, что организация новогодних корпоративов подорожала на 20%. В связи с этим компании нарастили и бюджеты на проведение мероприятий.