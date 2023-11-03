Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Интернет-маркетинг от агентства Сайткрафт
Mediacom.expert
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.11.2023 в 06:15

Спрос на новогодние корпоративы вырос вдвое

Компании активно ищут организаторов банкетов, ведущих и фотографов

Интерес к проведению новогодних корпоративов год к году вырос на 30−50%. Резко увеличился спрос на кейтеринг, организацию профильных банкетов, а также на услуги фотографов и профильных перевозчиков. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

На октябрь приходится основной спрос на новогодние корпоративы. По данным «Авито Услуг», спрос на аренду площадок по итогам этого месяца вырос в 2,4 раза год к году. Интерес к кейтерингу увеличился на 95%, услугам фотографов — на 87%, профильных перевозчиков — на 77%. Ведущих мероприятий стали искать в три раза чаще.

В «Випсервисе» отмечают, что запланированы уже около 60% событий, в Trivio говорят о 80%. Директор по маркетингу Trivio Андрей Батурин сообщил об увеличении бронирований корпоративов на 30−40% год к году. Отмечается высокая активность производственных компаний, представителей автобизнеса, IT и бьюти-индустрии.

Замдиректора подразделения индустрии гостеприимства CORE.XP Дмитрий Паринос напоминает, что рынок новогодних праздничных мероприятий был под давлением внешних обстоятельств последние три года. В 2020−2021 годах спрос на них сдерживали пандемийные ограничения, а в прошлом году около 70% компаний отказались от корпоративов, сочтя неуместным проводить их на фоне СВО. В этом году, по его прогнозам, сегмент выйдет на допандемийный уровень.

Ранее сообщалось, что организация новогодних корпоративов подорожала на 20%. В связи с этим компании нарастили и бюджеты на проведение мероприятий.

корпоратив
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.