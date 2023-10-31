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31.10.2023 в 06:15

Россияне хотят пригласить на новогодний корпоратив Агутина, Тимати и таргетологов

В среднем расценки на проведение праздника выросли на 20%

Организация новогодних корпоративов подорожала на 20%. В топе запросов у event-агентств — выступления знаменитостей, а также гадания и тарологи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ; насчитывает больше 60 членов event-индустрии).

Почти половина агентств фиксирует повышение стоимости новогоднего корпоратива в расчете на одного человека на 10−20% по сравнению с прошлым годом. Ещё 23% говорят о росте выше 20%. Остальные сообщили, что ценовая политика соответствует инфляции. Текущая стоимость корпоратива составляет в среднем 40−50 тыс. руб. из расчёта на человека.

Ключевым фактором, повлиявшим на рост стоимости корпоративов, в НАОМ называют повышение цен на техническое оборудование, а также дорожающая аренда помещений.

Доля компаний, желающих в этом году увидеть на празднике артиста, составляет 40%. Топ-5 наиболее востребованных знаменитостей составляют Леонид Агутин, Полина Гагарина, Ёлка, Тимати и Shaman. Стоимость организации выступления артистов «выросла на уровень больше, чем инфляция», признают в НАОМ. При этом стоимость гонораров в этом году имеет разнонаправленную тенденцию.

Среди необычных трендов, присущих запланированным на грядущий Новый год корпоративам, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов выделяет высокую популярность гаданий, а также приглашение тарологов и нумерологов. Участники рынка добавляют, что по контент-части есть запрос на современные технологии, например интеграция в программу каких-либо «фишек», разработанных нейросетями, видеоконтент, кастомизация мерча". Кроме того, одним из самых востребованных сценариев новогодних корпоративов в этом году называют «минуту славы» — проведение своеобразных кастингов среди сотрудников на выявление талантов.

По данным SuperJob, 48% россиян негативно относятся к корпоративным мероприятиям, которые организует его работодатель. Почти каждый второй россиянин не был на последнем корпоративе.

корпоратив
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