Поставщиков могут обязать самостоятельно доставлять товары в магазины

Крупнейшие российские торговые сети начали обсуждать с поставщиками переход на новую схему логистики, при которой производители будут самостоятельно доставлять товары не только до распределительных центров, но и непосредственно в магазины. Как отмечают участники рынка, такая мера позволит ретейлерам повысить устойчивость цепочек поставок на фоне растущих рисков для логистической инфраструктуры, сообщает «Коммерсант».

Соответствующие изменения в договоры уже предложил «Магнит». Также аналогичные инициативы обсуждаются и в X5 Group. В отраслевых объединениях подтверждают, что переговоры действительно ведутся.

Сейчас самостоятельно доставляют продукцию до торговых точек в основном производители скоропортящихся товаров, тогда как для большинства категорий эту функцию традиционно выполняют сами торговые сети через собственные распределительные центры.

Эксперты предупреждают, что переход на новую модель приведет к росту затрат поставщиков и, как следствие, увеличению отпускных цен. При этом ретейлеры вряд ли смогут переложить дополнительные расходы на покупателей из-за высокой конкуренции, что может негативно сказаться на их рентабельности. Кроме того, не все производители обладают необходимой логистической инфраструктурой для регулярных поставок в магазины.

На фоне этих изменений сети также пересматривают распределение рисков. Так, ранее «Красное & Белое» предложило поставщикам освободить ретейлеров от ответственности за товар, утраченный в результате форс-мажорных обстоятельств, включая атаки беспилотников. Производители раскритиковали такую инициативу, назвав перенос всех рисков на поставщиков несоответствующим действующему законодательству.

Ранее Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создавать специальные компенсационные фонды для возмещения ущерба в случае утраты или повреждения продукции.