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03.08.2026 в 05:50

Рынок онлайн-образования столкнулся с замедлением роста

Компании делают ставку на удержание уже существующих клиентов

Российский рынок онлайн-образования по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупная выручка 100 крупнейших EdTech-компаний достигла 73,6 млрд руб. Однако во втором квартале темпы роста заметно снизились, а отдельные сегменты практически перестали развиваться, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Smart Ranking.

Наиболее слабую динамику показало дополнительное профессиональное образование (ДПО): с апреля по июнь выручка этого направления выросла лишь на 0,2% и составила 10,9 млрд руб. При этом сегмент детского онлайн-образования продолжил уверенный рост, увеличив выручку на 22% — до 14 млрд руб., а другие образовательные направления прибавили почти 40%.

Лидером рынка по итогам второго квартала осталась «Синергия» с выручкой 3,9 млрд руб. Следом расположились Skyeng и группа компаний «Учи.ру», которая впервые обошла крупнейших игроков сегмента ДПО — Skillbox Holding и «Яндекс Практикум».

В Smart Ranking отмечают, что номинальный рост рынка уже не отражает его реального состояния: с учетом инфляции и общего замедления спроса отрасль фактически вошла в фазу стагнации. На фоне охлаждения EdTech-компании меняют стратегию развития. Вместо активного привлечения новых пользователей они сосредотачиваются на удержании существующей аудитории, расширяют линейку продуктов, развивают программы повторных продаж и внедряют технологии искусственного интеллекта.

Ранее основатель и генеральный директор EdTech-компании «СОТКА» Тимур Ибрагимов рассказал Sostav, как сегмент онлайн-образования будет расти в 2026 году.

EdTech
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