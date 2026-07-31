Минпромторг определил размер квот для «российской полки»

Минпромторг в новой редакции законопроекта о «российской полке» предложил установить минимальные квоты на отечественные непродовольственные товары в магазинах. Согласно документу, торговые сети должны будут обеспечивать установленную долю национальных товаров в каждой торговой точке, а конкретные нормативы для отдельных категорий будет утверждать правительство. Об этом сообщает Shopper’s.

Проект предусматривает различные минимальные доли в зависимости от категории продукции. Так, для средств для бритья предлагается установить квоту в 20%, для шампуней — 30%, зубных паст — 40%, средств для ароматизации воздуха — 45%, а для дезодорантов, мыла, бытовой химии и ряда других товаров — 50%. При этом максимальный порог квот ограничен 50%, а увеличить его можно будет не более чем на 20 процентных пунктов и не чаще одного раза в год.

Как отмечает портал, если на рынке возникнет дисбаланс, то правительство сможет приостановить действие установленной доли.

Документ также регламентирует правила размещения продукции. Российские товары должны находиться на наиболее заметных местах — на уровне глаз покупателей, на высоте от 80 до 160 см. Для маркетплейсов и интернет-магазинов предлагается ввести приоритетную выдачу отечественной продукции при поиске без указания бренда, рекомендации российских аналогов иностранным товарам, а также отдельные разделы с национальными товарами.

Контроль за соблюдением требований планируется возложить на Роспотребнадзор. Для компаний, выполняющих новые нормы, предлагается ввести поощрение в виде звания «Флагман российской торговли». Поправки в закон о торговле и закон о защите прав потребителей предполагается ввести в действие с 1 марта 2027 года. Сейчас законопроект проходит согласование в правительстве.

По оценке авторов инициативы, объем российского рынка парфюмерии, косметики и бытовой химии составляет около 1,2 трлн рублей в год, при этом отечественная продукция занимает около 40%. В Минпромторге рассчитывают, что новые правила позволят увеличить этот показатель до 60%, а российские производители смогут инвестировать около 25 млрд рублей в расширение и модернизацию производственных мощностей.

Предлагаемые меры вызвали неоднозначную реакцию участников рынка. Представители отраслевых объединений производителей считают квоты оправданными благодаря наличию свободных мощностей у российских компаний. В то же время представители бизнеса и профильных ассоциаций предупреждают о возможном снижении конкуренции, осложнении привлечения иностранных инвестиций и считают, что развитию отечественных брендов эффективнее способствовали бы меры поддержки маркетинга, рекламы и экспорта.